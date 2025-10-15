به گزارش خبرنگار مهر، وحید یزدانیان پیش از ظهر چهارشنبه در تشریح آخرین دستاوردهای این نهاد علمی، با تأکید بر خودکفایی کامل در فناوری‌های فضایی اظهار کرد: پژوهشگاه فضایی ایران اکنون به مرحله‌ای رسیده است که همه فرآیندهای طراحی، ساخت، آزمایش و پرتاب ماهواره در داخل کشور و توسط متخصصان ایرانی انجام می‌شود.

وی این دستاورد را نقطه عطفی در تاریخ فضایی کشور دانست و گفت: این موفقیت نتیجه سال‌ها پژوهش و همکاری دانشگاه‌ها، مراکز صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان است که توانستند زیرساخت‌های پرتاب و کنترل مأموریت‌های ماهواره‌ای را به‌صورت بومی فراهم کنند.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران به پرتاب موفق ماهواره مخابراتی ناهید دو به عنوان نماد خوداتکایی ایران در حوزه فضا اشاره کرد و گفت: ناهید دو نخستین ماهواره مخابراتی تماماً ایرانی است که در مدار خود قرار دارد و اکنون ارتباطات آزمایشی و تبادل داده میان ایستگاه‌های زمینی کشور از طریق آن انجام می‌شود.

به گفته وی، این پروژه نه‌تنها کارکرد فنی دارد، بلکه پیام روشنی از توان علمی و فناورانه ایران به جامعه جهانی منتقل کرده است؛ پیامی که نشان می‌دهد مسیر توسعه علمی کشور، حتی زیر سایه سنگین تحریم‌ها، متوقف نشده است.

یزدانیان همچنین از پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه ماهواره‌های سنجشی خبر داد و تصریح کرد: با بهره‌گیری از تصاویر با دقت بالا، اطلاعاتی کاربردی برای مدیریت کشاورزی، منابع آب، پایش محیط‌زیست و مقابله با پدیده گردوغبار به دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌شود.

وی افزود: این داده‌ها نقشی حیاتی در تصمیم‌سازی ملی دارند و دیگر نیازی به خرید تصاویر ماهواره‌ای خارجی نیست؛ چراکه فناوری سنجش از دور به‌طور کامل در داخل توسعه یافته است.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران ضمن اشاره به فعالیت پژوهشکده فضایی اصفهان و نقش آن در طراحی و تولید پنل‌های خورشیدی و زیرسیستم‌های ماهواره‌ای، تأکید کرد: هر جز از سامانه فضایی، از منبع تغذیه تا سیستم کنترل حرارتی، اکنون توسط متخصصان ایرانی تولید می‌شود. این استقلال فناورانه، به گفته او، ایران را در زمره معدود کشورهای منطقه قرار داده که توان طراحی تا پرتاب ماهواره را به‌صورت بومی داراست.

وی از چشم‌انداز آینده پژوهشگاه فضایی ایران گفت: گام بعدی ورود به پروژه‌های بین‌المللی مشترک، توسعه سامانه‌های مخابراتی نسل جدید و طراحی حامل‌های فضایی با قابلیت پرتاب ماهواره‌های سنگین‌تر است. یزدانیان تأکید کرد پژوهشگاه با رویکرد «علم برای اقتدار» مسیر علمی کشور را ادامه خواهد داد تا ایران نه‌فقط در مدار زمین، بلکه در مدار پیشرفت جهانی تثبیت شود.