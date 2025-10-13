به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، نمایشگاه هفته نوآوری موسوم به Innoweek از سال ۲۰۱۸ با هدف تسریع رشد نوآوری، ترویج فناوریهای نوین و ارتقای سرمایه انسانی در اقتصاد ازبکستان برگزار میشود. این رویداد که حوزههایی مانند توسعه پایدار، شهرهای هوشمند، هوش مصنوعی، کلانداده و انرژی سبز را پوشش میدهد، به یکی از بزرگترین بسترهای نمایش نوآوری و همکاریهای فناورانه در آسیای مرکزی تبدیل شده است.
در سال ۱۴۰۴، نمایشگاه Innoweek ۲۰۲۵ از ۱۷ تا ۱۹ مهر در مرکز نمایشگاهی تاشکند برگزار شد. در این دوره، پاویون شرکتهای دانشبنیان ایرانی با پشتیبانی صندوق نوآوری و شکوفایی برپا شد و ۱۴ شرکت ایرانی در آن به معرفی دستاوردها، محصولات و راهحلهای فناورانه خود پرداختند.
در این نمایشگاه، شرکت «معدن یاران دانش» با معرفی دستگاههای انفجار نانل، اهمتر دیجیتال و تجهیزات ایمنی انفجار به عنوان نمونههایی از فناوری معدن، حضوری چشمگیر داشت. «بوم نگاران هوشمند امید» سامانه پایش هوشمند مزارع بر پایه پردازش تصاویر ماهوارهای را برای ارائه خدمات کشاورزی هوشمند عرضه کرد. شرکت «راهکارهای نرمافزاری پارسان» راهحلهای نرمافزاری پیشرفته برای افزایش شفافیت و کارایی سازمانها ارائه داد و شرکت «پیوند داده» محصولات سلامت دیجیتال شامل سامانه HIS، PACS و BI را ارائه کرد.
شرکت «نوآوران صنعت آریوسام» با ارائه سامانههای قرائت از راه دور کنتورهای گاز، در بخش ابزار دقیق دیده شد و «نیلگون رنگدانه» نانو رنگدانه آلی فتالوسیانین مس را عرضه کرد. «دانشآوران» در حوزه آموزش الکترونیک با بردهای هوشمند آموزشی شرکت کرد و «زرین شیمی گستر خاورمیانه» محصولات شیمیایی مورد نیاز صنایع فرآوری فلزات را معرفی کرد.
در حوزه فناوری زیستی، شرکت «اکسیر هیرکانی ماهان (مهاوج)» با فناوری بومی کشت گیاه دارویی وج و تولید فرآوردههای آن حضور داشت و «آرین خوشه پارس» بذرهای هیبرید ذرت و پیاز ثبت شده در فهرست ملی را ارائه کرد. «نانو حباب انرژی» نیز ژنراتورهای صنعتی میکرو و نانو حباب را برای کاربرد در محیط زیست، کشاورزی، آب و فاضلاب و صنایع غذایی معرفی کرد.
شرکت «هیدروتک توس» خدمات مشاورهای و تحقیقاتی در زمینه آب، فاضلاب، آبیاری و زهکشی ارائه کرد. در عرصه گردشگری دیجیتال، «ستاره کاروان کشویرا (لاماسو)» پلتفرم خدمات آنلاین هتل و آژانسها را ارائه کرد و «تحقیقات صنعت و معدن آیرما» محصولات متنوع معدنی و شیمیایی از جمله سولفات منگنز و کبالت با خلوص بالا را عرضه کرد.
حضور شرکتهای دانشبنیان ایرانی در Innoweek ۲۰۲۵ فرصتی مهم برای معرفی توانمندیها و فناوریهای کشور، گسترش تعامل با فعالان منطقهای و بینالمللی، و ارتقای بازار صادرات محصولات دانشبنیان به بازار آسیای مرکزی فراهم کرد.
