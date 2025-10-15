به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارائه متنی از سوی مهدی کوچکزاده، نماینده تهران، گفت: وی در کلیات مطرح کرده است که منظورش این نبوده که بودجه مجلس صرف نمایندگان میشود و همچنین تأکید کرده که بودجه مجلس هزار میلیاردی نیست.
نایب رئیس مجلس ادامه داد: این بودجه متعلق به کل مجلس است و مجلس، هزینههای متعددی دارد که تنها بخش بسیار کوچکی از آن به همکاران نماینده اختصاص مییابد. کوچکزاده نیز تأکید کرده که منظورش این نبوده که بودجه مجلس به نمایندگان اختصاص دارد.
نیکزاد بیان کرد: من نیز دقیقاً همین نکته را بیان کردم؛ مجلس مسئول اجرای امور متنوعی همچون ساختوساز ساختمانها، برگزاری انتخابات شوراها، مراسم تحلیف ریاستجمهوری در سال گذشته و سایر فعالیتهاست. بودجه مجلس، مانند سایر دستگاههای اجرایی و نهاد ریاست جمهوری، شامل ردیفهای مختلف هزینهای است و باید به صورت جامع دیده شود. همچنین باید یادآور شد که حقوق نمایندگان در مقایسه با افرادی که طبق مصوبه مجلس حداکثر حقوق را دریافت میکنند، حتی به نصف آن هم نمیرسد.
