نبرد سنگین و خونین در پکتیا میان نیروهای افغان و ارتش پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع خبری از درگیری های شدید میان نیروهای افغان و ارتش پاکستان در جنوب شرق افغانستان خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که درگیری های شدیدی در منطقه پکتیا در جنوب شرق افغانستان میان نیروهای دو کشور جریان دارد.

آماری از تلفات این درگیری گزارش نشده است.

تنش‌های اخیر بین این دو کشور همسایه پس از آن شدت گرفت که اسلام‌آباد از طالبان خواست تا علیه شبه‌نظامیانی که حملات خود را در پاکستان افزایش داده‌اند و به گفته اسلام‌آباد از مخفیگاه‌هایی در خاک افغانستان فعالیت می‌کنند، اقدام کند.

طالبان حضور شبه‌نظامیان و نیروهای گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان را در افغانستان رد کرده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان امروز در شبکه اجتماعی «ایکس» مدعی شد که اوایل صبح امروز، نیروهای پاکستانی حملاتی را انجام دادند و بیش از ۱۲ غیرنظامی کشته و بالغ بر ۱۰۰ تن دیگر زخمی شدند.