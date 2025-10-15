موج تازه درگیری بین افغانستان و پاکستان/ طالبان: ۱۲ غیرنظامی کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، طالبان مدعی شد که در تازه‌ترین درگیری که امروز بین نیروهای افغانستان و پاکستان درگرفته است، بیش از ۱۲ غیرنظامی افغان کشته شدند.

تنش‌های اخیر بین این دو کشور همسایه پس از آن شدت گرفت که اسلام‌آباد از طالبان خواست تا علیه شبه‌نظامیانی که حملات خود را در پاکستان افزایش داده‌اند و به گفته اسلام‌آباد از مخفیگاه‌هایی در خاک افغانستان فعالیت می‌کنند، اقدام کند.

طالبان حضور شبه‌نظامیان و نیروهای گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان را در افغانستان رد کرده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان امروز در شبکه اجتماعی «ایکس» مدعی شد که اوایل صبح امروز، نیروهای پاکستانی حملاتی را انجام دادند و بیش از ۱۲ غیرنظامی کشته و بالغ بر ۱۰۰ تن دیگر زخمی شدند.

به ادعای وی، نیروهای افغان «تعداد زیادی از سربازان پاکستانی» را کشته و پایگاه‌ها و پادگان‌های آنها را تصرف و سلاح‌ها و تانک‌هایشان را مصادره و بیشتر تاسیسات نظامی آنها را تخریب کرده‌اند.»

مقامات پاکستانی طالبان را مقصر درگیری‌های اخیر خوانده و مدعی شدند که چهار غیرنظامی پاکستانی نیز در این درگیری‌ها کشته شدند.

مقام منطقه‌ای «چمن» در بلوچستان پاکستان مدعی شد که «نیروهای طالبان به پاسگاهی در نزدیکی چمن حمله کردند. درگیری حدود پنج ساعت طول کشید و نیروهای پاکستانی، این حمله را دفع کردند.»