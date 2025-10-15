تداوم درگیری در مرز ملتهب افغانستان و پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نیروهای پاکستان و طالبان افغانستان بار دیگر در منطقه مرزی کُرَم واقع در ایالت خیبرپختونخوا وارد درگیری شدند.

رسانه‌های دولتی پاکستان نیروهای افغان را به شلیک اولیه متهم کرده و مدعی شدند که نیروهای پاکستانی در پاسخ به روی نیروهای افغان آتش گشودند و چندین تانک و پاسگاه مرزی افغانستان را تخریب کردند. دو مقام امنیتی پاکستانی این در گفتگو با آسوشیتدپرس این درگیری را تایید کردند.

اسلام‌آباد مدعی شده که طالبان بارها پایگاه‌های مرزی پاکستان را هدف قرار داده است. در سوی مقابل کابل مدعی است که این اقدامات در پاسخ به نقض حریم هوایی و حاکمیت افغانستان صورت گرفته است.

به ادعای پی‌تی‌آی هندوستان، این درگیری شبانه زمانی آغاز شد که نیروهای افغان و تحریک طالبان پاکستان به‌طور مشترک به پایگاهی در منطقه کُرَم، واقع در خیبرپختونخوا حمله کردند. به نوشته این رسانه، نیروهای پاکستانی با قدرت پاسخ دادند و آنچه مقامات اسلام‌آباد از آن به‌عنوان یک پادگان آموزشی بزرگ مورد استفادهِ گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان توصیف کرده‌اند را از بین بردند.

حکومت سرپرست افغانستان (طالبان) چند روز پیش مدعی شد که در حملات تلافی‌جویانه به چندین پایگاه و پاسگاه پاکستان، ۵۸ نظامی پاکستانی را کشته است. اسلام‌آباد این آمار را رد کرد و مدعی شد که ۲۳ نظامی خود را از دست داده و در پاسخ، بیش از ۲۰۰ «تروریست تحریک طالبان و شبه‌نظامیان وابسته» را کشته است.

تنش‌ین اسلام‌آباد و کابل طی روزهای گذشته رو به افزایش بوده است. کابل پیش‌تر اسلام‌آباد را به انجام حملات هوایی علیه پایتخت افغانستان و در بازاری در شرق این کشور متهم کرد. پاکستان این اتهامات را تایید نکرده است.

تنش کهنه بر سر حضور تحریک طالبان

پاکستان در گذشته به انجام حملات فرامرزی علیه آنچه مخفیگاه‌های تحریک طالبان پاکستان خوانده، اذعان کرده است. اسلام‌آباد کابل را متهم می‌کند که به این گروه تروریستی اجازه می‌دهد تا آزادانه از خاک افغانستان فعالیت کند. این در حالی است که کابل این اتهامات را رد کرده و مدعی شده است که خاک افغانستان علیه هیچ کشور همسایه‌ای استفاده نمی‌شود.