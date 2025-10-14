منابع افغانستانی از دفع حمله پاکستان به منطقه خوست خبر دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین گزارش داد که منابع افغانستانی اعلام کردند که پس از آنکه پاکستان با استفاده از پهپاد به حریم هوایی افغانستان تجاوز کرد، نیروهای امنیتی افغانستان هماکنون حملاتی را به مواضع پاکستانیها آغاز کردهاند.
یک منبع امنیتی افغانستانی نیز به این شبکه خبری گفت: افغانستان هرگز تجاوز به سرزمین و حریم هواییاش را نخواهد پذیرفت و با هر بهایی به آن پاسخ خواهد داد.
این منبع افزود که نیروهای افغانستانی حملات پاکستانیها در منطقه خوست را ناکام گذاشتهاند و عملیات پیشگیرانهای علیه آنان انجام دادهاند.
وی همچنین اعلام کرد که نیروهای افغانستانی به دقت در حال رصد آمادگی طرف مقابل برای حمله به خاک افغانستان هستند.
نظر شما