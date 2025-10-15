نمایش مستند بلند «۳۲ متر» در جشنواره هلندی

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند بلند «۳۲ متر» به کارگردانی مرتضی اتابکی و محصول مشترک ترکیه، ایران و قطر برای اولین نمایش جهانی خود در جشنواره IDFA ۲۰۲۵ انتخاب شده است.
این فیلم در بخش Luminous جشنواره به نمایش درخواهد آمد؛ بخشی که به روایتهای انسانی، پرشور و الهامبخش از سراسر جهان میپردازد.
«۳۲ متر» همچنین در میان نامزدهای جایزه بهترین فیلم اول و جایزه فیپرِشی (FIPRESCI Award)، جایزه بینالمللی منتقدان فیلم قرار دارد. جشنواره IDFA بهعنوان بزرگترین و معتبرترین رویداد فیلم مستند جهان، هر سال میزبان آثاری از مستندسازان مطرح بینالمللی است.
داستان این فیلم درباره گروهی از زنان یک روستا در جنوب ترکیه است که میکوشند مسابقهای غیرمتعارف را در روستا برگزار کنند، اما در مسیر خود با موانع و مقاومتهای غیرمنتظرهای روبهرو میشوند.
مرتضی اتابکی عکاس و فیلمساز ساکن ترکیه، پیشتر در کنار نوری بیلگه جیلان در فیلم «درخت گلابی وحشی» همکاری داشته و مستند ششساعتهای از روند تولید آن ساخته است که در سینماهای ترکیه به نمایش درآمده است.
وی از سال ۲۰۱۹ تاکنون با نتفلیکس در مقام عکاس و مستندساز پشتصحنه در پروژههای گوناگونی همکاری داشته است.
فیلم «۳۲ متر» در تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵ برابر با ۲۳ آبان نخستین نمایش جهانی خود را در شهر آمستردام، هلند تجربه میکند.
