به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای، «میراث ابریشم و رنگ» به کارگردانی حمیدرضا زینالی، مستندی پژوهشی درباره هنر رشتی‌دوزی در ایران است.

حمیدرضا زینالی درباره این اثر گفت: این مستند با فیلمبرداری و گفتگو با سه نسل از هنرمندان شناخته شده و جوان فعال رشتی‌دوزی در رشت آغاز شده و در موزه‌های مختلفی مانند کاخ موزه نیاوران، کاخ موزه سعد آباد، کاخ موزه گلستان، موزه ملی ملک و موزه ارامنه در تهران، خانه موزه منوچهری در کاشان، موزه رشتی‌دوزی در رشت، موزه هنرهای تزیینی در اصفهان، موزه آستان قدس رضوی در مشهد، همچنین چند مجموعه خصوصی در ایران و یک مجموعه خصوصی در آمریکا ادامه یافته است. تصاویر آثار موجود در موزه‌های مطرح جهان مانند ویکتوریا و آلبرت لندن، مترو پولیتن و ... نیز در این فیلم دیده می‌شود.

زینالی عنوان کرد: تلاش می‌کنیم فیلم ابتدا در یک اکران ویژه در شهر رشت نمایش داده شود؛ چرا که در پژوهش ابتدایی فیلم متوجه شدیم که درصد بالایی از مردم شهر رشت به ویژه نسل جوان این شهر تقریبا هیچ آشنایی با این هنر بومی استان گیلان ندارند.

وی افزود: امیدوارم با معرفی و شناخت بهتر هنرهای سنتی و اصیل ایرانی، از فراموشی آنها جلوگیری شود تا این آثار کمتر مورد تاراج قرار گیرند.

زینالی همچنین اشاره کرد که سرمایه‌گذاری برای این فیلم توسط بخش خصوصی انجام شده است.

در توضیح این مستند آمده: «بسیاری بر این باورند که رشتی دوزی، هنری است که زمانی نه چندان دور هم سنگ فرش ایرانی در جهان شناخته می‌شد که شوربختانه در چند دهه گذشته رو به فراموشی رفته است.»

هنرمندان و پژوهشگران حاضر در فیلم عبارتند از عباسعلی بی‌پناه، سیامک سمیعی، کبری گلبندی، زهرا همتی، خدیجه جعفری، عالیه صادقی، مریم فخرایی، معصومه بی‌پناه، شراره کیابی، هانیه دوستی، مهذبه جعفری، زهرا محسنی، دیوید ماه‌فر.

دیگر عوامل ساخت این مستند عبارتند از فیلمبردار و تدوین: حمیدرضا زینالی، پژوهش: پریا افضلی، عکاس: مهسا مینویی فر، افشین علامه، نگین محمدی، صدابردار: حمیدرضا دایی جانی، موسیقی: ایلیا خلیلی، فیلمبرداری در مشهد: سعید انصاریان، امیر حسینی، فیلمبرداری در آمریکا: آرش جعفریان، الهام صادقیان، نریشن: فرناز شهید ثالث، اصلاح رنگ: کیوان رغیب مطلق.