ساعات کاری دستگاه قضایی استان سمنان تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان سمنان از تغییر ساعت کاری و تعطیلی پنجشنبههای مراجع قضائی و اداری قوه قضائیه در سراسر استان خبر داد.
بر اساس موافقت رئیسکل دادگستری استان سمنان با مکاتبه اخیر استانداری سمنان مبنی بر ضرورت اجرای صحیح طرح مدیریت مصرف انرژی و اهمیت وحدت رویه در میان دستگاههای اجرایی و قضائی، بدینوسیله ساعت کاری از شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ تا پایان سال جاری به شرح زیر اعلام میشود:
روزهای شنبه تا چهارشنبه: از ساعت ۷:۱۵ صبح تا ۱۵:۰۰
روزهای پنجشنبه: تعطیل
گفتنی است تعطیلی روزهای پنجشنبه از تاریخ ۲۴ مهرماه قابل اجراست و مراجع قضائی و اداری قوه قضائیه در استان سمنان فردا تعطیل خواهند بود. بدیهی است کلیه فرجههای قانونی در ابتدای و انتهای ساعت کاری برقرار بوده و شیفتهای کاری طبق روال سابق ادامه خواهد داشت.
در این اطلاعیه تأکید شده است: بهمنظور جلوگیری از هرگونه اطاله در رسیدگی به امور قضایی مردم، شعب کشیک در سراسر استان طبق روال معمول فعال خواهند بود. همچنین مسئولان قضایی موظفاند با برنامهریزی مناسب، تجدید اوقات رسیدگی و تعیین تکلیف پروندهها را در اولویت اقدام قرار داده و با تلاش مضاعف، استمرار فرآیند دادرسی را بدون وقفه دنبال کنند تا روند خدمترسانی به مردم دچار هیچگونه خللی نشود.
