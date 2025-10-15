لزوم کاهش اطاله دادرسی و ارتقای رضایتمندی عمومی در شعب قضایی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید شهواری در نشست فصلی هماندیشی با معاونان دادگستری لرستان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، رؤسای دادگستری و دادستانهای حوزههای قضائی، اظهار داشت: در این جلسه تلاش داریم تا ضمن بررسی عملکرد حوزههای قضائی، مسیر تعالی و تحول دستگاه قضائی استان را با هم مرور کنیم. بیتردید، نقش شما در تحقق عدالت، صیانت از حقوق مردم و ارتقا اعتماد عمومی به قوه قضائیه، نقشی بیبدیل و راهبردی است.
وی افزود: در شرایطی که جامعه با مسائل پیچیده حقوقی، اجتماعی و اقتصادی مواجه است، انتظار از دستگاه قضائی، نهتنها رسیدگی دقیق و سریع به پروندهها است، بلکه هدایتگری فرهنگی، آرامسازی فضای عمومی و تقویت امید اجتماعی نیز وظیفه انسانی ما محسوب میشود.
رئیس شورای قضایی لرستان، تصریح کرد: از رؤسای حوزههای قضائی انتظار میرود که بادقت، تدبیر و نظارت مستمر، ضمن حفظ کرامت مراجعان، به ارتقای کیفیت آرا، کاهش اطاله دادرسی و تقویت نظارتهای درونسازمانی اهتمام ورزند.
حجتالاسلام شهواری، ادامه داد: خوشبختانه با همافزایی، شفافسازی عملکردها، بهرهگیری از ظرفیت فناورانه دادگستری لرستان در مسیر تحول قرار دارد و نحوه عملکرد کارکنان دادگستری لرستان باید بهگونهای باشد که در افکار عمومی بهعنوان نهادی پاسخگو، هوشمند و مردمی شناخته شود.
وی بیان کرد: رؤسا و دادستانهای حوزههای قضائی مکلف به نظارت مدیریتی دقیق بر عملکرد شعب قضایی هستند تا اطاله دادرسی کاهش و رضایتمندی عمومی افزایش یابد.
