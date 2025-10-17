مطهری اصل: دولتمردان بدانند معیشت مردم خط قرمز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز اظهار کرد: نظارت بر اقتصاد بر عهده دولت و مراکز حکومتی است، دولتمردان باید توجه داشته باشند که معیشت مردم خط قرمز است با کسانی که سوء‌استفاده کرده و مردم را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند، باید برخورد شود و از دولتمردان تقاضا دارم به کسانی که با گرانی مردم را به زحمت می‌اندازند رسیدگی کنند.

وی با تأکید بر حرکت به سمت تولید، گفت: استان ما از نظر اقتصادی بسیار خوب است؛ مردم آذربایجان و تبریز در تولید ثروت فوق‌العاده عمل کرده‌اند. از قدیم این استان، استان تاجران و صنعتگران بوده و در دنیا معروف است؛ فرش ما در کل جهان استفاده می‌شود و هیچ چیز در کشور نیست که در استان ما تولید نشود.

وی خاطرنشان کرد: همه باید قدرت علمی، سیاسی، اقتصادی و دفاعی را محکم کنیم و همیشه آماده باشیم. اگر کسی به کشور ما چپ نگاه کند، چشم او را در می‌آوریم؛ قطب‌نمای برخی افراد غرب است. از برخی انسان‌ها تعجب می‌کنم شما می‌گفتید رئیس‌جمهور محبوب و باسواد و زحمت‌کش است و اکنون چرا او را تخریب می‌کنید و به دولت محترم توهین می‌کنید.

وی افزود: نوجوانان و جوانان ورزش نمی‌کنند و بسیاری دچار اضافه‌وزن و چاقی‌اند. نوجوانان در سن رشد هستند و باید ورزش کنند. اکنون در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها مشاهده می‌شود بیماری‌هایی که قبلاً در سن ۵۰ سالگی بروز می‌کرد، اکنون جوانان و نوجوانان را مبتلا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: علت اصلی بی‌تحرکی و استفاده مفرط از گوشی است. در مدارس باید به ساعت ورزش اهمیت داده شود و اداره ورزش و جوانان نیز به این موضوع توجه کند؛ از تمام ورزشکارانی که مدال کسب کرده‌اند تشکر می‌کنم؛ آنها نشاط را به جوانان دادند و نشان دادند که این کشور منزوی نیست و در شرایط تحریم و سخت نیز در جایگاه اول است.