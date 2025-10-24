  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۲۱

ملت ایران اهل تجاوز نیست اما در برابر تهدیدها قاطعانه می‌ایستد

ملت ایران اهل تجاوز نیست اما در برابر تهدیدها قاطعانه می‌ایستد

تبریز- امام جمعه تبریز با بیان اینکه جمهوری اسلامی آغازگر جنگ نخواهد بود، تأکید کرد: ملت ایران تحت پرچم امام حسین(ع) در برابر هرگونه تعرض به کشور تا آخرین لحظه مقاومت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز، با اشاره به تحولات اخیر بین‌المللی اظهار کرد: مواضع رهبر معظم انقلاب بار دیگر هیاهوی سیاسی دشمنان را خنثی کرد و نشان داد که اراده ملت ایران وابسته به فشارهای خارجی نیست. وی تصریح کرد: ایران کشوری صلح‌طلب است اما در صورت تهدید، در دفاع از اسلام و سرزمین خود تردید نخواهد کرد.

امام جمعه تبریز با اشاره به سیاست‌های دولت آمریکا، افزود: اقدامات تبلیغاتی و اظهارات تنش‌زای مقامات آمریکایی با واکنش ملت‌ها و اعتراض‌های گسترده در خود این کشور مواجه شده است. او گفت: ایران امروز مظهر امید و اقتدار در منطقه است و دشمنان نمی‌توانند جایگاه ملت ما را مخدوش کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت مدیریت مصرف آب اشاره کرد و ادامه داد: کاهش بارندگی‌ها موجب کاهش ذخایر سدها شده و اگر صرفه‌جویی جدی صورت نگیرد، کشور با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد شد. مطهری‌اصل تأکید کرد: منظور از صرفه‌جویی، جلوگیری از اسراف است و باید مصرف آب به شکل صحیح مدیریت شود.

امام جمعه تبریز با تبریک ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، از مسئولان خواست به مسائل معیشتی و نیازهای حرفه‌ای پرستاران توجه ویژه داشته باشند. وی گفت: پرستاران با فداکاری‌های فراوان در کنار بیماران هستند و شایسته است حمایت‌ها و حقوق آنان متناسب با حجم وظایف افزایش یابد.

مطهری‌اصل همچنین با اشاره به موضوع حجاب و عفاف، بر ضرورت موضع‌گیری شفاف مسئولان در این زمینه تأکید کرد و افزود: حفظ ارزش‌های دینی نیازمند آگاهی‌بخشی، گفت‌وگوی سازنده و روشنگری فرهنگی است تا احکام الهی در جامعه کم‌رنگ نشود.

وی در ادامه با گرامیداشت سالروز شهادت نوجوان بسیجی حسین فهمیده، فداکاری و روحیه ایثار را میراث بزرگ دفاع مقدس دانست و گفت: نسل جوان امروز باید با تکیه بر فرهنگ مقاومت و خودباوری، مسیر پیشرفت کشور را ادامه دهد.

کد مطلب 6632681

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها