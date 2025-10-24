به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز، با اشاره به تحولات اخیر بین‌المللی اظهار کرد: مواضع رهبر معظم انقلاب بار دیگر هیاهوی سیاسی دشمنان را خنثی کرد و نشان داد که اراده ملت ایران وابسته به فشارهای خارجی نیست. وی تصریح کرد: ایران کشوری صلح‌طلب است اما در صورت تهدید، در دفاع از اسلام و سرزمین خود تردید نخواهد کرد.

امام جمعه تبریز با اشاره به سیاست‌های دولت آمریکا، افزود: اقدامات تبلیغاتی و اظهارات تنش‌زای مقامات آمریکایی با واکنش ملت‌ها و اعتراض‌های گسترده در خود این کشور مواجه شده است. او گفت: ایران امروز مظهر امید و اقتدار در منطقه است و دشمنان نمی‌توانند جایگاه ملت ما را مخدوش کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت مدیریت مصرف آب اشاره کرد و ادامه داد: کاهش بارندگی‌ها موجب کاهش ذخایر سدها شده و اگر صرفه‌جویی جدی صورت نگیرد، کشور با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد شد. مطهری‌اصل تأکید کرد: منظور از صرفه‌جویی، جلوگیری از اسراف است و باید مصرف آب به شکل صحیح مدیریت شود.

امام جمعه تبریز با تبریک ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، از مسئولان خواست به مسائل معیشتی و نیازهای حرفه‌ای پرستاران توجه ویژه داشته باشند. وی گفت: پرستاران با فداکاری‌های فراوان در کنار بیماران هستند و شایسته است حمایت‌ها و حقوق آنان متناسب با حجم وظایف افزایش یابد.

مطهری‌اصل همچنین با اشاره به موضوع حجاب و عفاف، بر ضرورت موضع‌گیری شفاف مسئولان در این زمینه تأکید کرد و افزود: حفظ ارزش‌های دینی نیازمند آگاهی‌بخشی، گفت‌وگوی سازنده و روشنگری فرهنگی است تا احکام الهی در جامعه کم‌رنگ نشود.

وی در ادامه با گرامیداشت سالروز شهادت نوجوان بسیجی حسین فهمیده، فداکاری و روحیه ایثار را میراث بزرگ دفاع مقدس دانست و گفت: نسل جوان امروز باید با تکیه بر فرهنگ مقاومت و خودباوری، مسیر پیشرفت کشور را ادامه دهد.