سیدی: حضور پرصلابت رهبر انقلاب، عملیات روانی دشمن را نقش بر آب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدباقر سیدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گفت: حضور پرصلابت و سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع مدال آوران علمی و ورزشی کشور عملیات روانی دشمن را نقش برآب کرد.

حجت السلام والمسلمین سید باقر سیدی در خطبه‌های نماز جمعه این شهرستان با اشاره به تبلیغات گسترده رسانه‌های دشمن مبنی بر اینکه مقام معظم رهبری نیز من بعد مثل شهید سید حسن نصرالله باید سخنرانی‌های خود را در زیر زمین ساختمانها انجام دهد وبا این سیاست قصد داشت آرامش روانی جامعه را در کشورمان به هم بریزد ولی حضور پرصلابت مقام معظم رهبری اینبار نیز توطئه‌های آنها را خنثی کرد.

خطیب نماز جمعه بناب افزود: با شرایط تهدیدات حاکم بر کشور مقام معظم رهبری نشان داد که اصل آرامش اجتماعی مردم چقدر برای ایشان اهمیت دارد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب با اشاره به بخشی از اظهارات مقام معظم رهبری در این جمع خاطرنشان کرد. یکی از محورهای اصلی سخنان مقام معظم رهبری این بود که بایستی فضای کار و تلاش بایستی بر فضای جنگی کشور غلبه کند.

نماینده مردم آذربایجان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به چهارم آبانماه سالروز تصویب کاپیتالاسیون توسط خاندان رژیم پهلوی در کشور اظهار داشت. یکی از برکات مهم واصلی انقلاب اسلامی این بود که به دوران تحقیر ملت ایران خاتمه داد.

حجت السلام سیدی در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از دستگاه دیپلماسی کشور بخاطر عدم حضور در اجلاس شرم الشیخ گفت. دستگاه دیپلماسی کشورمان با این اقدام به جا ابهت وعظمت ایران را به رخ جهانیان کشید.