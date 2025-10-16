نقش «تنهایی» در «نامرئی شدن»؛ تفاوت آرا در یک اثر هنری مهم است!

ایمون رضایی نقاش نمایشگاه «نامرئی شدن» که از ۱۱ مهر در خانه تئوری برپا شده شده است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مواجهه مخاطبان با آثار نمایشگاه توضیح داد: کار من تنها نقاشی کردن است و از لحاظ طبقه‌بندی مخاطب و مارکتینگ در هنر قطعا مخاطب خاص و عام وجود دارد اما برای من تنها مخاطب مهم است، فارغ از هر طبقه‌بندی. برای من ملاک ملاقات طبقه‌بندی مخاطب نیست. من به عنوان یک نقاش، نقاشی می‌کنم و نقاشی ها را در فضایی موقعیتی به دید عموم مخاطبان می‌گذارم و تجربه زیسته خود را با آنها به اشتراک می‌گذارم. برداشت و مواجه مخاطب به تعداد هر بازدیدکننده متفاوت است، اما برای من چیزی که بسیار حائز اهمیت است، این است که هر مخاطب قصه خود را با آثار من بسازد و قطعا آن لحظه که این اتفاق رخ دهد، لحظه شادی من است.

وی درباره فرایند شکل‌گیری نمایشگاه «نامرئی شدن» بیان کرد: عنوان این نمایشگاه «نامرئی شدن» است و این نام به معنای «محو شدن» نیست، بلکه به معنای «دگر تنها شدن» است، این نمایشگاه در امتداد مجموعه قبلی من است. مساله ای که در تمامی قالب‌های هنری برای من جذاب بوده و هست موضوع «تولد» است، نه صرفا به معنای زایش، بلکه به معنای روز تولد و حس و حال روز تولد. این موضوع پر از خاطرات، اشتراکات، اتصالات و انفصالات مختلف برای هر فردی است. در آثارم سعی کردم این لحظاتی را که خیلی مورد توجه قرار نگرفته است، عینی کنم و بسازم تا در وهله اول خود با آنها ارتباط برقرار کنم و بعد مخاطب.

رضایی در ادامه در مورد چالش‌های برگزاری یک نمایشگاه انفرادی، تصریح کرد: طبیعتا بحث اقتصاد را نمی شود از هنر جدا کرد، قطعا هنرمند برای ادامه کار خود به حداقل‌هایی از لحاظ مالی نیاز دارد که بتواند تجدید قوا کند و دوباره به خلق اثر بپردازد، برگزاری نمایشگاه انفرادی قطعا دارای شرایط ویژه‌ای است، اما در نهایت موضوع انتخاب است که من انتخاب کردم نمایشگاهی انفرادی برگزار کنم و خانه تئوری و دست‌اندرکاران آن کیانا معابی و عادل هرویان بسیار کمک کردند که نمایشگاه هم در شرایط مطلوبی برگزار شود و هم استقبال مناسبی از آن اتفاق بیفتد.

رضایی در پایان در مورد استقبال مخاطبان، بیان کرد: استقبال مخاطبان تا امروز خوب بوده است و به همان اندازه که آثار برای برخی خوشایند و دوست‌داشتنی است، برای بسیاری هم آثار قابل درک و دوست‌داشتنی نبوده است. این تفاوت نظرها برای من مهم و جذاب است، زیرا اگر یک نمایشگاه یا به طور کلی یک اثر هنری مورد تحسین محض قرار بگیرد، باید بیشتر به پروسه شکل‌گیری آن فکر کرد و شاید به معنای بهتر به آن شک کرد.

نمایشگاه نقاشی «نامرئی شدن» با آثار نقاشی ایمون رضایی و کیوریتوری عادل هرویان از ۱۱ مهر میزبان مخاطبان است.