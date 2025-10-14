افتتاح نمایشگاه محمود ابوحمداء عکاس فلسطینی در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه عکسهای محمود ابوحمداء عکاس فلسطینی با عنوان «آنچه که دیده نشد!» یا «مالَم یشاهد» شامگاه دوشنبه ۲۱ مهر در بیت الجمال بغداد با حضور جمعی از هنرمندان، علاقهمندان و مسئولان عراقی از جمله مُهنّد حسین إعلام حشد الشعبی، أحمد الفُکیکی جمعیة المصورین العراقیین، محمد الامی رئیس تجمع فنانون العراق افتتاح شد.
آثار این نمایشگاه که در دوران نسلکشی رژیم صهیونسیتی علیه مردم غزه در ۲ سال اخیر خلق شدهاند، به زندگی کودکانی اختصاص دارد که با تمام رنج ها، محدودیت ها و صدمات جسمانی حاصل از جنگ به یکدیگر امید میدهند.
هر کدام از ۵۷ اثر نمایشگاه «آنچه که دیده نشد» داستانی منحصربهفرد دارند، مثلاً در یکی از این آثار که با ابعاد دیواری به نمایش درآمده است، پسری با دستهای قلم شده از بازو دیده میشود که دوربینی به گردن دارد. وی نوجوانی است که به عکاسی علاقه زیادی داشت و بالاخره پس از تهیه دوربین، توسط بمبهای رژیم صهیونیستی دستهای خود را از دست داد.
خانه عکاسان ایران پس از خرید مستقیم حقوق انتشار آثار این نمایشگاه از ابوحمداء، آنها را در این نمایشگاه به معرض فروش گذاشته است و قصد دارد عوایدش را به کمک به مردم غزه اختصاص دهد. این نمایشگاه، یکی از معدود نمایشگاههای اختصاصی از یک عکاس ساکن غزه است که تصویری زنده و واقعی از قلب غزه در طوفان الاقصی ارائه میدهد و به دلیل ماهیت منحصربهفرد و مستند خود در سطح جهان کمنظیر است.
عکسهای ابوحمداء با ترکیبی هنرمندانه از تکنیک، نور و احساس، تصویری بیواسطه از تأثیرات انسانی بحران در غزه ارائه میدهند.
ابوحمداء درباره آثارش میگوید: کار من در عکاسی فراتر از ثبت تصاویر است؛ سفری است برای کشف راز روح پنهان در هر گوشه و تلاشی است برای در آغوش کشیدن زیباییای که در این زمین میتپد.
