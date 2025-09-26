  1. هنر
تشریح وضعیت سلامتی سعید مظفری؛ دوبلور با سابقه به بخش منتقل شد

مدیر دوبلاژ تلویزیون خبر داد که سعید مظفری دوبلور پیشکسوت، از بخش مراقبت‌های ویژه به بخش عادی منتقل شده است.

فرشید شکیبا مدیر دوبلاژ تلویزیون از بهبودی نسبی وضعیت جسمانی سعید مظفری، دوبلور مطرح و پیشکسوت کشورمان خبر داد و در این باره به خبرنگار مهر بیان کرد: سعید مظفری دوبلور باسابقه پس از گذراندن دوره درمانی در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU)، به بخش عادی بیمارستان منتقل شده است.

وی با اشاره به مشکلات تنفسی این دوبلور اضافه کرد: سعید مظفری که طی مدت اخیر به دلیل مشکلات تنفسی در بیمارستان بستری و تحت مراقبت‌های ویژه قرار داشت با تلاش تیم پزشکی و دعای خیر مردم و اهالی هنر، وضعیت پایدارتری پیدا کرده و از ICU به بخش منتقل شده است.

شکیبا در پایان عنوان کرد: اگرچه مراحل درمانی این دوبلور مطرح همچنان با دقت و جدیت توسط تیم پزشکی ادامه دارد، اما انتقال به بخش عادی خبر امیدوارکننده‌ای است که نشان از روند رو به بهبود او دارد. ما همگی امیدواریم با تکمیل فرآیند درمان، به زودی شاهد سلامتی کامل و بازگشت این هنرمند گرانقدر به آغوش خانواده و جامعه هنری باشیم.

سعید مظفری صدایی ماندگار در تاریخ دوبلاژ ایران است که در فیلم‌های مختلفی هنرنمایی کرده است. از جمله کارهایش می‌توان به گویندگی به جای کلینت ایستوود در فیلم‌های «خوب، بد، زشت» و «به خاطر یک مشت دلار»، دمین توماس در نقش زید در فیلم «محمد رسول‌الله» و همچنین گویندگی در سریال «سال‌های دور از خانه»، «مردگان متحرک» و «وایکینگ‌ها» اشاره کرد. او همچنین گوینده اصلی نقش‌های رایان اونیل بود و نقش‌های بسیاری را نیز به جای پیرس برازنان، متیو مک‌کانهی، برد پیت و جکی چان صحبت کرده است.

