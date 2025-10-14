به گزارش خبرنگار مهر، جلسه انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان عصر سه شنبه به ریاست مراد زرهی فرماندار خمیر و با حضور انوشیروان پیشدار مدیرکل کتابخانههای عمومی استان هرمزگان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
فرماندار شهرستان خمیر در این نشست با اشاره به نقش مهم کتاب و کتابخوانی در ارتقای علمی و فرهنگی جامعه اظهار داشت: انسانهای فرهیخته و اهل مطالعه، عامل پیشرفت و سازندگی جامعه هستند و کتاب و کتابخوانی یکی از شاخصهای اصلی توسعه محسوب میشود.
مراد زرهی با تأکید بر استفاده از ظرفیتهای مردمی برای گسترش فرهنگ مطالعه افزود: همه کمکها صرفاً مالی نیستند باید با ارائه راهکارهای خلاقانه، زمینه رشد فرهنگ کتابخوانی را در سطح شهرستان فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه برای حمایت از دانشآموزان و دانشجویان، استفاده از کتابخانهها تسهیل خواهد شد، گفت: ایجاد ایستگاههای کتاب در ادارات، نهادها و فضاهای شهری میتواند نقش مؤثری در ترویج فرهنگ مطالعه داشته باشد.
فرماندار خمیر همچنین بر ارتباط مستمر میان کتابخانهها و مردم تأکید کرد و افزود: باید مردم را به استفاده از ظرفیت کتابخانههای عمومی ترغیب کنیم تا فرهنگ مطالعه در جامعه نهادینه شود.
وی ضمن اشاره به نگاه ویژه استاندار هرمزگان به توسعه فرهنگی خاطرنشان کرد: شاخصهای فرهنگی به عنوان پایهای برای توسعه پایدار در شهرستان دیده میشود.
انوشیروان پیشدار مدیرکل کتابخانههای عمومی استان هرمزگان نیز با بیان اینکه مطالعه سبب رشد و پیشرفت جامعه میشود، گفت: در راستای حمایت از برنامههای ترویج کتابخوانی و گسترش خدمات فرهنگی کتابخانهها در شهرستان خمیر، از تمامی ظرفیتها استفاده خواهیم کرد.
نظر شما