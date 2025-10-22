  1. استانها
  2. هرمزگان
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۰

زرهی: شهرستان خمیر نیازمند تأسیس شعبه دانشگاه فرهنگیان است

بندرعباس- فرماندار خمیر با اشاره به موفقیت دانش آموزان این شهرستان در کنکور گفت: شهرستان خمیر نیازمند تأسیس شعبه دانشگاه فرهنگیان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌های برتر کشور در منطقه کشار صبح چهارشنبه با حضور مراد زرهی فرماندار شهرستان خمیر، منوچهر ضیایی مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان، سیدناصر اشرفی مدیرعامل شهر جدید علوی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، مدیر آموزش و پرورش شهرستان، جمعی از خیرین، فرهنگیان و بزرگان منطقه در شهر جدید علوی برگزار شد.

فرماندار شهرستان خمیر در این مراسم ضمن تبریک به دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان اظهار داشت: سرمایه واقعی هر منطقه، نیروی انسانی متخصص آن است و شهرستان خمیر، نیازمند تأسیس شعبه دانشگاه فرهنگیان و اختصاص سهمیه ویژه فرهنگیان است.

وی افزود: این مراسم به منظور قدردانی از تلاش فرزندان شهرستان برگزار شد تا نشان دهیم که نتیجه پشتکار، برنامه‌ریزی و تلاش مداوم، همواره به ثمر می‌نشیند.

زرهی با اشاره به موفقیت چشمگیر دانش‌آموزان شهرستان گفت: خوشبختانه امسال ۱۶ نفر از دانش‌آموزان شهرستان خمیر در رشته پزشکی پذیرفته شده‌اند که این افتخار حاصل همکاری و تلاش مجموعه آموزش و پرورش، خانواده‌ها و همت دانش‌آموزان است.

فرماندار خمیر در ادامه با تأکید بر اهمیت عدالت آموزشی اظهار داشت: عزم دولت بر تحقق عدالت آموزشی است و بنیان پیشرفت هر منطقه بر محور آموزش استوار است و نهضت بزرگ مدرسه‌سازی در استان و شهرستان با همت دکتر آشوری، استاندار محترم هرمزگان، در حال اجراست.

وی همچنین پیشنهاد کرد با تشکیل کمیته تخصصی حمایت از دانش‌آموزان مستعد، زمینه رشد و شکوفایی بیشتر نخبگان شهرستان فراهم شود.

منوچهر ضیایی مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان نیز با تبریک به دانش‌آموزان و خانواده‌ها گفت: موفقیت امروز شما نتیجه تلاش فردی، پشتکار و حمایت خانواده‌هاست و آموزش و پرورش متعلق به همه جامعه است و همگان باید برای رشد و توسعه آن سرمایه‌گذاری کنند.

ضیایی در پایان با اشاره به برنامه‌های اداره کل آموزش و پرورش برای تقویت نیروهای بومی در شهرستان خمیر افزود: در حال برنامه‌ریزی هستیم تا سهمیه پذیرش دانشگاه فرهنگیان برای شهرستان خمیر به‌صورت جداگانه و ویژه تخصیص یابد.

این مراسم با اهدای لوح سپاس به پذیرفته‌شدگان برتر به پایان رسید.

