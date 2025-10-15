  1. بین الملل
کشف پهپاد اسرائیلی در عیتاالشعب و رخنه جدید تل آویو به جنوب لبنان

منابع خبری از رخنه جدید ارتش رژیم صهیونیستی به شرق شهرک بیلدا در جنوب لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار گزارش داد که یک بولدوزر اسرائیلی وارد اراضی لبنان در منطقه غاصونه در شرق شهرک بلیدا شده و اقدام که به کندن زمین کرده است.

از سوی دیگر النشره به نقل از منابع لبنانی از کشف پهپاد اسرائیلی در شهرک عیتا الشعب در منطقه بنت جبیل در جنوب لبنان خبر داد.

این پهپاد چند روز قبل در این شهرک سقوط کرده است.

از سوی دیگر خبرنگار النشره گزارش داد که ساکنان شهرک های عیترون و یارون در بنت جبیل در جنوب لبنان برای دومین روز متوالی اقدام به چیدن محصول زیتون در اراضی جنوب لبنان با حمایت ارتش لبنان و نیروهای یونیفل کردند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی آتش بس با لبنان را روزانه نقض می کند و این در حالی است که دولت لبنان به جای مقابله با حملات رژیم صهیونیستی به دنبال خلع سلاح مقاومت است.

