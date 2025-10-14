حمله پهپادی رژیم اسرائیل به جنوب لبنان یک زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، خبرنگار این شبکه در جنوب لبنان گزارش داد که در پی حمله رژیم صهیونیستی به یک خودروی غیرنظامی در مسیر وادی جیلو و البازوریه، یک نفر زخمی شده است.

این دومین حمله پهپادی رژیم اسرائیل به جنوب لبنان در ۲۴ ساعت گذشته است، عصر امروز نیز مناطقی از جنوب لبنان هدف حمله متجاوزانه رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

گفتنی است با وجود دستیابی به آتش بس میان تل آویو و بیروت، رژیم صهیونیستی تقریباً به صورت روزانه، مناطق مختلف لبنان را هدف قرار می‌دهد. این حملات در حالی است که دولت لبنان از هرگونه اقدامی برای مقابله با این حملات عاجز است و در چنین شرایطی به دنبال خلع سلاح مقاومت است.