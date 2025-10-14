  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۷:۴۹

واکنش فرمانده ارتش لبنان به حملات ادامه‌دار رژیم صهیونیستی

واکنش فرمانده ارتش لبنان به حملات ادامه‌دار رژیم صهیونیستی

فرمانده ارتش لبنان به تجاوزات پی در پی رژیم صهیونیستی علیه این کشور واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رادولف هیکل فرمانده ارتش لبنان تاکید کرد که تجاوزات پی در پی رژیم صهیونیستی علیه این کشور تهدید مداوم و نقض قوانین بین المللی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به حمله اخیر علیه منطقه المصیلح اضافه کرد که دشمن صهیونیستی همچنان به تجاوزات خود علیه لبنان و هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی این کشور ادامه می‌دهد.

هیکل تصریح کرد، تجاوزات این رژیم باعث برجای ماندن تعدادی شهید و خسارات مادی گسترده در لبنان شده است. تل آویو توافق آتش بس لبنان را نقض می‌کند.

وی در جریان بازدید از یگان‌های نظامی تاکید کرد که نظامیان این کشور در قبال لبنان احساس مسئولیت می‌کنند و از هیچ فداکاری برای محافظت از کشور دریغ ندارند.

کد خبر 6621573

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها