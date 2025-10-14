به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رادولف هیکل فرمانده ارتش لبنان تاکید کرد که تجاوزات پی در پی رژیم صهیونیستی علیه این کشور تهدید مداوم و نقض قوانین بین المللی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به حمله اخیر علیه منطقه المصیلح اضافه کرد که دشمن صهیونیستی همچنان به تجاوزات خود علیه لبنان و هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی این کشور ادامه می‌دهد.

هیکل تصریح کرد، تجاوزات این رژیم باعث برجای ماندن تعدادی شهید و خسارات مادی گسترده در لبنان شده است. تل آویو توافق آتش بس لبنان را نقض می‌کند.

وی در جریان بازدید از یگان‌های نظامی تاکید کرد که نظامیان این کشور در قبال لبنان احساس مسئولیت می‌کنند و از هیچ فداکاری برای محافظت از کشور دریغ ندارند.