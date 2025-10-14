به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی از حمله جدید پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

این منابع گزارش دادند که پهپاد رژیم صهیونیستی حومه شهرک حاریص در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.

هنوز از تلفات و خسارات احتمالی این حمله خبری مخابره نشده است.

گفتنی است با وجود دستیابی به آتش بس میان تل آویو و بیروت، رژیم صهیونیستی تقریباً به صورت روزانه، مناطق مختلف لبنان را هدف قرار می‌دهد. این حملات در حالی است که دولت لبنان از گونه اقدامی برای مقابله با این حملات عاجز است و به دنبال خلع سلاح مقاومت است.