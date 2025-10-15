رئیسی: میناب در مسیر تبدیل به قطب گردشگری فرهنگی جنوب کشور قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رادمهر معاون استاندار و فرماندار ویژه میناب در دیدار با مدیرکل و معاونین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان اظهار کرد: میناب سرزمینی دیرینه و پرشکوه است که ریشه‌های آن به اعماق تمدن ایرانی و اسلامی بازمی‌گردد و جلوه‌ای از هم‌زیستی فرهنگ، ایمان و تلاش مردمان جنوب را به نمایش گذاشته است.



وی افزود: شهرستان میناب با برخورداری از آثار تاریخی ارزشمندی چون قلعه هزاره، مسجد جامع، بازار سنتی میناب و بقاع متبرکه متعدد، به‌حق یکی از گنجینه‌های میراث فرهنگی استان هرمزگان محسوب می‌شود. این آثار نشانه‌هایی از تاریخ و هویت مردم این دیار و سرمایه‌هایی زنده برای توسعه فرهنگی و گردشگری منطقه هستند.



رادمهر با اشاره به صنایع دستی اصیل میناب همچون سوزن‌دوزی، حصیربافی، سفالگری و گلیم‌بافی، گفت: این هنرها بیانگر اصالت، ذوق و تلاش مردمان هنرمند این سرزمین‌اند و می‌توانند به‌عنوان برند فرهنگی شهرستان در سطح ملی و بین‌المللی مطرح شوند.

فرماندار ویژه میناب جاذبه‌های طبیعی شهرستان از جمله نخلستان‌ها، باغ‌های مرکبات، سواحل بکر و روستاهای بوم‌گردی را از ظرفیت‌های ارزشمند برای رونق گردشگری روستایی دانست و افزود: این فرصت‌ها می‌توانند در کنار توسعه اقتصاد محلی، موجب معرفی هرچه بیشتر فرهنگ بومی شوند.

وی همچنین به آئین‌های سنتی و مردمی میناب از جمله مراسم پنجم محرم، جشنواره انبه، یاسمین گل و بازار تاریخی پنجشنبه‌بازار اشاره کرد و گفت: این آئین‌ها روح زندگی و نشاط را در میان مردم جاری می‌سازند و بخش مهمی از هویت فرهنگی شهرستان هستند.

در ادامه این نشست عباس رئیسی سرپرست میراث فرهنگی و گردشگری استان هرمزگان اظهار داشت: توسعه فرهنگی زیربنای توسعه پایدار است و با برنامه‌ریزی دقیق، حمایت از هنرمندان، تقویت زیرساخت‌های گردشگری و معرفی ظرفیت‌های میناب می‌توان این شهرستان را به یکی از قطب‌های مهم گردشگری فرهنگی جنوب کشور تبدیل کرد.