رونمایی از پوستر دومین همایش ملی «هرمز باستانی»

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی از پوستر و نشست خبری دومین همایش ملی هرمز باستانی و بزرگداشت روز میناب با محوریت صنایع‌دستی، اقتصاد روستایی و گردشگری، با حضور معاونان صنایع‌دستی و گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان و جمعی از پیشکسوتان، فرهیختگان و هنرمندان در شهرستان میناب برگزار شد.

سید جواد رضایی، دبیر دومین همایش ملی هرمز باستانی در این مراسم اظهار داشت: هرموز باستانی، یا میناب کنونی، نگینی درخشان بر پهنه تاریخ ایران است که همواره نقشی بی‌بدیل در شکل‌گیری تمدن و اقتصاد این سرزمین داشته است.

وی افزود: برگزاری همایش هرمز باستانی علاوه بر پاسداشت فرهنگ و تاریخ کهن این دیار، فرصتی ارزشمند برای نگاهی نو به گذشته و ترسیم افقی روشن برای آینده است. تمرکز ویژه امسال بر زندگی و اقتصاد روستایی به‌ویژه صنایع‌دستی قرار دارد.

رضایی با اشاره به جایگاه میناب در عرصه هنرهای سنتی گفت: شهر میناب با دارا بودن انواع صنایع‌دستی از جمله حصیربافی و سفالگری، از دیرباز یکی از قطب‌های مهم در این حوزه بوده است. پنج‌شنبه‌بازار سنتی میناب نیز به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار محلی جنوب کشور، همواره نماد پویایی اقتصاد مردمی و نمایشگاه زنده‌ای از هنر دستان زنان و مردان این خطه است.

به گفته دبیر همایش، این رویداد در روزهای یکم و دوم بهمن‌ماه در دانشگاه ملی مهارت میناب برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: برنامه روز نخست از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه با افتتاح رسمی غرفه‌های نمایشگاه صنایع‌دستی آغاز و تا ساعت ۱۲ ظهر ادامه خواهد داشت.

در ادامه، در ساعت ۱۸:۳۰ شامگاه چهارشنبه، برنامه فرهنگی با عنوان «شب جهله شهوار» در روستای شهوار به‌عنوان مرکز آموزش و اشتغال سفالگری منطقه و با همکاری دهیاری، شورای اسلامی و خیران روستا برگزار می‌شود.

برنامه‌های روز دوم نیز از ساعت ۸ تا ۱۲ روز پنج‌شنبه شامل ارائه مقالات تخصصی، سخنرانی اساتید و کارشناسان حوزه تاریخ و فرهنگ، نشست‌های تخصصی، نمایش فیلم و بخش‌های هنری است.

رضایی در ادامه اعلام کرد: شب فرهنگی میناب در دوم بهمن‌ماه، پس از نماز مغرب و عشا در فرهنگسرای شهید بهشتی میناب برگزار می‌شود که در این مراسم با حضور استاد علی دهباشی مدیر مسئول و گرداننده مجله فرهنگی بخارا (که در آن مقالات، نقدها و خبرهای مربوط به ایران‌شناسی، ادبیات و هنر ایران و جهان منتشر می‌شود) برگزار و «نهصد و چهلمین شب بخارا» با عنوان شب میناب به پاسداشت فرهنگیان و دوستداران فرهنگ و هنر این دیار برپا خواهد شد.

در این همایش دو روزه، جمعی از اندیشمندان و اساتید برجسته دانشگاه‌های تهران، شیراز، صنعتی شریف و شهید بهشتی حضور خواهند داشت.

از جمله برنامه‌های ویژه، تجلیل از پیشگامان فرهنگی میناب در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ خورشیدی و قدردانی از صنعتگران و فعالان صنایع‌دستی است که نام میناب را در محافل فرهنگی و هنری ملی و بین المللی بلندآوازه کرده‌اند.

به گفته دبیر همایش، مهم‌ترین اهداف این رویداد عبارتند از:

احیا و گسترش میراث ناملموس و میراث نیاکان میناب

تقویت اقتصاد روستایی با محوریت گردشگری و صنایع‌دستی

معرفی جایگاه تاریخی و فرهنگی هرمز باستانی (میناب کهن)

ارتقای بازاریابی و فروش محصولات صنایع‌دستی

تحلیل و بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی تولید و گردشگری در منطقه

گفتنی است در این آئین، علی بلاک معاون فرماندار ویژه میناب، ساناز رمضان رمجی معاون صنایع‌دستی، فرزانه زاهدی معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، کریمی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میناب، رئیسی بخشدار بخش مرکزی میناب، اسماعیلی رئیس اداره آموزش و پرورش میناب به همراه جمعی از نخبگان فرهنگی و هنری و فعالان صنایع‌دستی استان حضور داشتند.