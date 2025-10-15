پیرهادی: برگزاری «هفته آبادان» فرصتی برای توسعه اقتصادی و فرهنگی است

خسرو پیرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همانگونه که هر سال «هفته تهران» برگزار میشود، شهر آبادان نیز ظرفیت و شایستگی برگزاری هفتهای با نام خود را دارد.
وی تاکید کرد: تحقق این امر نیازمند همکاری و همراهی هنرمندان، فعالان اقتصادی و صاحبان ایده در عرصههای فرهنگی، صنعتی و تولیدی است تا بتوان با همافزایی، تصویری واقعی از توانمندیهای آبادان ارائه داد.
فرماندار ویژه آبادان افزود: این برنامه میتواند با حمایت سازمان منطقه آزاد اروند، پالایشگاه آبادان و سایر دستگاههای اجرایی به صورت گسترده برگزار شود.
پیرهادی توضیح داد: بستهای جامع از فعالیتهای اقتصادی، فرهنگی، هنری و آئینی میتواند در قالب «هفته آبادان» تدارک دید تا ضمن معرفی ظرفیتهای موجود، زمینه جذب سرمایهگذاری و رونق فرهنگی در این شهر فراهم شود.
نظر شما