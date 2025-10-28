خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محمود نواصر: برگزاری هفته‌ای با نام «هفته آبادان» ضمن اینکه می‌تواند هویت اقتصادی و فرهنگی این شهر را احیا کند یک ضرورت برای بازتعریف ظرفیت‌ها، معرفی چهره واقعی آبادان و تقویت حس تعلق اجتماعی در میان شهروندان نیز است.

آبادان با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و استعدادهای ثابت شده در زمینه فرهنگی نیازمند برگزاری یک رویداد در سطح ملی است.

خسرو پیرهادی، فرماندار ویژه آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همان‌گونه که هر سال «هفته تهران» برگزار می‌شود، آبادان نیز با پیشینه‌ای غنی در عرصه فرهنگ، صنعت و تاریخ، شایستگی دارد تا هفته‌ای ویژه با نام خود داشته باشد.

وی افزود: تحقق این برنامه، علاوه بر همکاری نهادهای اجرایی، نیازمند همدلی هنرمندان، فعالان اقتصادی و نخبگان اجتماعی است تا با هم‌افزایی، تصویری واقعی از توانمندی‌های آبادان ارائه شود.

فرماندار ویژه آبادان تاکید کرد: برگزاری «هفته آبادان» می‌تواند با حمایت سازمان منطقه آزاد اروند و سایر دستگاه‌های دولتی و خصوصی به رویدادی ملی تبدیل شود که ثمرات فرهنگی و اقتصادی فراوانی برای این شهر به همراه دارد.

پیرهادی توضیح داد: آبادان در طول تاریخ همواره نماد پیشگامی فرهنگی و اقتصادی در جنوب کشور بوده است. از نخستین پالایشگاه خاورمیانه گرفته تا اولین سینمای جنوب ایران، از تیم‌های فوتبال پرآوازه تا موسیقی بومی و فولکلور، همه و همه گویای ظرفیت‌های بی‌بدیل این شهر هستند.

تحقق هفته آبادان با استفاده از دیپلماسی

همچنین یاسین کاوه پور، شهردار آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر بر پیامدهای مثبت اقتصادی و فرهنگی برگزاری «هفته آبادان» تاکید کرد و گفت: اقتصاد شهری بدون توجه به دیپلماسی رشد نمی‌کند و لازم است از همه ابزارها و ظرفیت‌های داخلی و خارجی برای توسعه استفاده شود.

وی ادامه داد: اخیراً «کیم جون پیو» سفیر کره جنوبی در ایران، یکی از قطعات ماندگار موسیقی کشورمان را به مناسبت شصت و دومین سالگرد روابط دیپلماتیک دو کشور اجرا کرد؛ وقتی یک سفیر چنین اشتیاقی نسبت به فرهنگ و روابط میان کشورها نشان می‌دهد، باید از این ظرفیت برای توسعه اقتصاد شهری نیز بهره برد.

شهردار آبادان تاکید کرد: دعوت از سفیر کره جنوبی در ایران برای بازدید از شهر آبادان و تبادلات در زمینه اقتصاد، استفاده از ابزارهای نوین مدیریت شهری و توسعه صنعت گردشگری در دستور کار قرار دارد و این موضوع با هماهنگی فرماندار ویژه آبادان پیگیری می‌شود.

کاوه پور بیان کرد: رئیس جمهور تاجیکستان نیز به صورت مستمر علاقه‌مندی خود را به توسعه روابط با ایران اعلام کرده است که می‌تواند زمینه‌ساز جذب گردشگران این کشور به آبادان باشد. همچنین کشورهای همسایه مانند کویت و عراق ظرفیت‌های ویژه‌ای برای همکاری اقتصادی و گردشگری دارند که باید در قالب برنامه‌ای متمرکز و بلندمدت دنبال شود.

وی با اشاره به پیوندهای مشترک آبادان و برزیل، گفت: پیگیری خواهرخواندگی با شهر سانتوس برزیل یکی از موارد در دست اقدام شهرداری آبادان است.

شهردار آبادان، نگاه اعضای شورای اسلامی این شهر را به موضوع دیپلماسی، مثبت برشمرد و اظهار کرد: نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی و همچنین سازمان منطقه آزاد اروند در زمینه توسعه روابط دیپلماسی نقش مهمی دارند و حمایت آنها پیامدهای مثبت و اثرگذار دارد.

بستری برای بازسازی روایت‌های بومی

میترا امینی، پژوهشگر حوزه فرهنگ جنوب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آبادان شهری است که در هر کوچه آن می‌توان ردپای یک قصه تاریخی پیدا کرد اما متأسفانه این روایت‌ها در سال‌های اخیر کمتر بازگو شده‌اند.

وی تاکید کرد: برگزاری هفته آبادان می‌تواند بستری برای مرور خاطره‌ها و بازسازی روایت‌های بومی باشد.

پژوهشگر حوزه فرهنگ جنوب بیان کرد: در چنین رویدادی می‌توان نمایشگاه‌هایی از عکس‌های قدیمی، فیلم‌های مستند، لباس‌های محلی و موسیقی‌های بومی را به نمایش گذاشت تا نسل جدید با هویت ریشه‌دار خود آشنا شود.

موتور محرکه‌ای توسعه گردشگری

مصطفی بغلانی، فعال اقتصادی و از صادرکنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: «هفته آبادان» تنها رویدادی اقتصادی و فرهنگی نیست و می‌تواند به موتور محرکه‌ای برای توسعه صنعت گردشگری و رونق بازار محلی تبدیل شود.

وی ادامه داد: وقتی گردشگران برای حضور در برنامه‌های فرهنگی به آبادان بیایند رونق در بخش‌های مختلف همچون رستوران‌ها، هتل‌ها، صنایع دستی و حمل‌ونقل ایجاد می‌شود. چنین برنامه‌ای اگر درست مدیریت شود می‌تواند به اقتصاد خرد و کلان شهر کمک شایانی کند.

این فعال اقتصادی ابراز امیدواری کرد حمایت بخش خصوصی از چنین هفته‌ای به شرط شفافیت برنامه‌ها و ضمانت تداوم آن می‌تواند سرمایه‌گذاری در آبادان را تسریع کند.

سحرناز داودی، مدرس دانشگاه رشته مدیریت فرهنگی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان منطقه آزاد اروند به عنوان قطب اقتصادی منطقه می‌تواند نقش محوری در برگزاری هفته آبادان داشته باشند.

وی افزود: اگر این سازمان علاوه بر حمایت مالی، در طراحی برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز مشارکت داشته باشد، هفته آبادان می‌تواند الگویی برای سایر شهرهای صنعتی کشور شود.

این مدرس دانشگاه رشته مدیریت فرهنگی بیان کرد: این اقدام ضمن اینکه موجب افزایش نشاط اجتماعی می‌شود، روابط صنعت و جامعه را نیز تقویت می‌کند.

فرصتی طلایی برای اقتصاد

همچنین خلیل مجدی، فعال اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اهمیت برگزاری هفته آبادان اظهار کرد: این هفته می‌تواند بستری مناسب برای توسعه اقتصاد شهر باشد؛ برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی اقتصادی و همایش‌های کسب و کار، فرصت مناسبی فراهم می‌کند تا فعالان اقتصادی داخلی و خارجی با ظرفیت‌های آبادان آشنا شوند.

وی افزود: اگر همزمان با این برنامه‌ها، فعالیت‌های مفرح و فرهنگی در پارک‌ها و فضاهای خیابانی برگزار شود، سرمایه‌گذاران و مهمانان با تجربه‌ای مثبت و جذاب از شهر مواجه خواهند شد و این امر به جذب بهتر سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: هفته آبادان می‌تواند ترکیبی از اقتصاد، فرهنگ و سرگرمی باشد؛ جایی که هیأت‌های اقتصادی هم از نزدیک ظرفیت‌های صنعتی و تجاری شهر را ببینند و هم از جنبه فرهنگی و اجتماعی با روحیات مردم آبادان آشنا شوند.

کامران محمدی، فیلم‌ساز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کمبود فضاهای فرهنگی فعال در شهر آبادان، اظهار کرد: برگزاری «هفته آبادان» فرصتی است تا همه ظرفیت‌های خاموش دوباره روشن شوند.

وی گفت: از نمایش خیابانی گرفته تا برگزاری کارگاه‌های آموزشی و نمایشگاه‌های هنری، می‌توان برنامه‌هایی طراحی کرد که مردم و هنرمندان در کنار هم باشند.

این فیلم‌ساز تاکید کرد: این هم‌نشینی، خود یک رویداد فرهنگی بزرگ است و کارگاه‌های آموزشی فیلم‌سازی نیز می‌توان در کنار آن برگزار کرد.

هفته فرهنگی آبادان و کویت برگزار شود

مهتاب صفری، نویسنده و فعال ادبی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آبادان هنوز در حافظه فرهنگی ایران جایگاه خاصی دارد.

وی افزود: وقتی از آبادان حرف می‌زنیم ناخودآگاه واژه‌هایی مثل صمیمیت، کار، مقاومت و ذوق هنری به ذهن می‌آید؛ باید از این ظرفیت برای بازآفرینی تصویر آبادان امروز بهره برد.

این نویسنده و فعال ادبی ادامه داد: رویدادهای بین‌المللی مانند هفته فرهنگی آبادان با کشور کویت نیز باید برگزار شود.

همچنین علی عباسی، کارشناس مدیریت فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مهم‌ترین بخش هفته آبادان باید توجه به جوانان باشد.

وی تاکید کرد: نسل جدید تشنه مشارکت است و اگر حس کند صدایش شنیده می‌شود خود به بهترین سفیر فرهنگی شهر تبدیل می‌شود.

عباسی تأکید کرد: ایجاد بخش «جوانان آبادان» در این هفته با برنامه‌هایی مانند مسابقات ایده‌پردازی، جشنواره کارآفرینی و نشست‌های فرهنگی، می‌تواند انرژی بزرگی را به سمت توسعه شهر هدایت کند.

ضرورت تشکیل دبیرخانه دائمی

از سوی دیگر داریوش فراهانی، فعال اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای تبلیغات ملی و بین‌المللی و همچنین تشکیل دبیرخانه هفته آبادان باید از هم اکنون برنامه‌ریزی شود.

وی توضیح داد: برای اطلاع رسانی و تبلیغات «هفته آبادان» چنانچه از هم اکنون برنامه‌ریزی داخلی با رویکردی بین‌المللی شود، این رویداد بزرگ می‌تواند به یکی از مهم‌ترین رویدادهای مهم ملی کشورمان تبدیل شود.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: ایجاد یک استراتژی رسانه‌ای برای جذب گردشگر و سرمایه‌گذار ضروری است و باید از هم اکنون شروع شود.

فراهانی افزود: تشکیل دبیرخانه دائمی، برنامه‌ریزی بلندمدت و تعیین بودجه مشخص تضمین می‌کند که هفته آبادان در هر سال بدون نقص برگزار شود.

وی تاکید کرد: ثبت این رویداد در تقویم رسمی کشور می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جلب کند و کمک کند تا تبلیغات بین‌المللی به شکل حرفه‌ای انجام شود.

تجربه موفق شهرهایی همچون تهران در برگزاری هفته‌های فرهنگی نشان می‌دهد که این نوع برنامه‌ها اگر برنامه‌ریزی و تداوم داشته باشند می‌توانند به برند اقتصادی و فرهنگی تبدیل شوند.

برگزاری هفته آبادان ضرورتی برای احیای هویت فرهنگی و بازسازی روح جمعی شهر است. آبادان سال‌ها است بار مقاومت و تلاش را بر دوش کشیده و امروز زمان آن رسیده است که با نگاهی نو، از گذشته الهام بگیرد و به آینده بنگرد.

با توجه به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، فرهنگی و هنری ایجاد دبیرخانه دائمی «هفته آبادان»، تشکیل کمیته‌های تخصصی و حمایت نهادهای تأثیرگذار همچون سازمان منطقه آزاد اروند می‌تواند این رویداد را به فرصتی ماندگار و جریان‌ساز تبدیل کند.