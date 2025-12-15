ارسال بیش از ۷۰ اثر به نخستین رویداد ملی استارتاپی آبادان

خسرو پیرهادی عصر دوشنبه در حاشیه نشست هماهنگی و رونمایی از پوستر نخستین رویداد ملی تخصصی استارت‌آپی شناسایی چالش‌ها و راهکارهای نوآورانه برای رونق اقتصادی آبادان، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این نشست با هدف نهایی‌سازی اقدامات اجرایی برگزاری نخستین رویداد ملی تخصصی استارتاپی در شهرستان آبادان برگزار شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده آبادان افزود: این شهر از پتانسیل‌های بسیار بالایی برخوردار است که می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب و تبدیل آن‌ها به ظرفیت‌های بالفعل، مسیر توسعه اقتصادی را هموار کرد.

فرماندار ویژه آبادان توضیح داد: این رویداد با همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌الملل اروند، سازمان منطقه آزاد اروند و همراهی مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با حوزه فناوری و اشتغالزایی برگزار می‌شود و در جریان آن میزبان جمعی از مقامات استانی و شهرستانی خواهیم بود.

پیرهادی ادامه داد: در این رویداد بیش از ۷۰ اثر به دبیرخانه ارسال شد که پس از بررسی توسط کارگروه تخصصی، هفت ایده به عنوان آثار منتخب انتخاب شدند و برای آن‌ها جوایز نقدی پیش بینی شده است.

وی این رویداد را نویدبخش آینده‌ای روشن برای جوانان آبادان دانست و گفت: این برنامه فرصت مناسبی را برای جوانان خلاق فراهم می‌کند تا با ارائه ایده‌ها و نوآوری‌های خود در مسیر پیشرفت و توسعه شهرستان نقش‌آفرینی کنند.

فرماندار ویژه آبادان عنوان کرد: این رویداد روز ۲۷ آذرماه به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌الملل اروند برگزار می‌شود و در طول آن پنل‌های تخصصی با حضور فعالان حوزه‌های مختلف برگزار می‌شود و حتی پیش‌نویس قراردادهایی میان طرفین تهیه می‌شود که زمینه اجرایی شدن ایده‌ها را فراهم خواهد کرد.