فرماندار آبادان: وحدت مدیریتی در منطقه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو پیرهادی عصر امروز چهارشنبه در نشست تخصصی فعالان اقتصادی آبادان با معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: شهر آبادان، شهر اولینهاست اما به دلیل تبعات جنگ تحمیلی در چند حوزه دچار نقصان شد.
وی با اشاره به کاهش جمعیت شهرستان افزود: پیش از جنگ، جمعیت آبادان حدود ۴۵۰ هزار نفر بود اما اکنون به حدود ۳۳۰ هزار نفر رسیده است.
فرماندار ویژه آبادان با بیان اینکه این شهر به دلیل استقرار در نقطهای استراتژیک از خلیج فارس و دارا بودن راههای مواصلاتی از ویژگی خاصی برخوردار است، گفت: آبادان دارای سه بندر فعال است که با پیشینه چند دهه فعالیت، نقش مهمی در حوزه صید و صیادی و تجارت صیادی به همراه دارد.
پیرهادی ادامه داد: حدود ۷۰ درصد مشاغل شهرستان به حوزه خدمات بازرگانی و تجاری وابسته است و در ۲۰ سال گذشته، تعارضات مدیریتی موجب کندی توسعه در برخی بخشها شده است.
وی تصریح کرد: بررسیها نشان میدهد برای عبور از وضعیت فعلی، باید وحدت مدیریتی در منطقه حاکم شود چرا که تصمیمات کنونی ما عمدتاً وابسته به کارگروهها و ستادهای متعدد است و این مسئله بخشی از انرژی دستگاهها را صرف این امور کرده است.
فرماندار آبادان تاکید کرد: به اندازه کافی در این منطقه زمان را از دست دادهایم و لازم است نقش آفرینی دولت به تدریج به بخش خصوصی واگذار شود تا شاهد تحرک اقتصادی بیشتری باشیم.
پیرهادی در پایان با اشاره به موقعیت بندر فاو عراق در همسایگی اروندکنار و آبادان گفت: جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت بالایی در تولید و صادرات برخوردار است و با بهرهگیری از موقعیت جغرافیایی و استفاده از این ظرفیتها میتوان نقش موثری در توسعه مبادلات منطقهای ایفا کرد.
