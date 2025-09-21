  1. استانها
پنجم مهر ماه به نام «روز آبادان» نامگذاری شود

آبادان – فرماندار آبادان از برگزاری بیش از ۲۰۰ برنامه آیینی با محوریت حضور مردم در هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: نامه‌نگاری‌های لازم برای نامگذاری پنجم مهر به نام «روز آبادان» انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو پیرهادی عصر امروز یکشنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های هفته دفاع مقدس اظهار کرد: واقعیت این است که طچدز سال‌های گذشته نتوانستیم آن‌گونه که باید حق مطلب را ادا کنیم؛ حال آنکه پنجم مهر و شکست حصر آبادان یک موضوع ملی و نقطه عطف در تاریخ دفاع مقدس است.

وی با اشاره به عملیات ثامن‌الائمه (ع) افزود: این عملیات فتح‌الباب بسیاری از پیروزی‌های دوران دفاع مقدس بود و پنجم مهر می‌تواند نماد ماندگاری رشادت‌های مردم آبادان باشد؛ به همین دلیل پیشنهاد نامگذاری این روز به نام «روز آبادان» مطرح و مورد موافقت استاندار قرار گرفته است.

فرماندار آبادان با تأکید بر لزوم مشارکت همگانی در بزرگداشت این ایام گفت: بیش از ۲۰۰ برنامه آئینی در شهرستان تدارک دیده شده که ۹ برنامه شاخص از جمله گرامیداشت شهدای آموزش و پرورش، هفتم مهر روز آتش‌نشان، پنجم مهر سالروز شکست حصر آبادان، همایش تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، دیدار با خانواده شهدا و غبارروبی گلزار شهدا برگزار خواهد شد.

پیرهادی تصریح کرد: مردمی‌سازی مهم‌ترین شاخصه این مراسم‌هاست؛ ما می‌خواهیم بزرگداشت هفته دفاع مقدس در آبادان نه صرفاً به عنوان یک مراسم رسمی، بلکه به عنوان یک رویداد مردمی و امیدآفرین برای نسل‌های امروز و فردا برگزار شود.

