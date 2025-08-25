فرماندار دشتی: فرصت خدمت به مردم را باید تکلیف الهی دانست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی دوشنبه شب در نشست شورای اداری شهرستان دشتی ضمن تبریک آغاز ماه ربیع‌الاول و هفته دولت، اظهار کرد: نه فقط هفته دولت که در همه ایام، خدمتگزاران نظام در تلاش هستند تا به مردم خدمت‌رسانی کنند.

فرماندار دشتی با اشاره به شکل‌گیری دولت چهاردهم پس از حادثه اردیبهشت ماه سال قبل گفت: مردم با حضور پرشور پای صندوق‌های رأی سرنوشت خود را رقم زدند و دولت وفاق ملی با پشتوانه رأی ملت روی کار آمد.

مقاتلی افزود: در هفته دولت امسال، ۱۵۹ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۹ همت در شهرستان دشتی افتتاح و اجرا شد.

فرماندار دشتی با بیان اینکه دولت وفاق ملی کار خود را با رویکردی آغاز کرده که امروز به گفتمان غالب نظام تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: وفاق، انسجام و اتحاد شعار محوری دولت است و به تعبیر و بیان صریح اخیر مقام معظم رهبری که یک اتمام حجت است کارگزاران دولت و بویژه رئیس‌جمهور پرتلاش و پرکار کنونی باید مورد حمایت قرار گیرد.

وی ادامه داد: امروز اتحاد و همدلی میان همه قوا وجود دارد و این فرصت خدمت‌گزاری به مردم، نعمتی الهی است. به فرموده امیرالمؤمنین علی (ع)، خدمت به مردم را حق خود ندانید بلکه به آن به‌عنوان تکلیف نگاه کنید.

مقاتلی تأکید کرد: فرصت خدمت زودگذر است و باید در جهت خدمت بی‌منت به مردم گام برداریم. مردم دشتی خوش‌استقبال و قدردان هستند و به خادمین خود ارج می‌گذارند.

فرماندار دشتی همچنین با تقدیر از تلاش‌های علیرضا انصاری در کسوت ریاست دادگستری شهرستان، او را شخصیتی مردمی، دغدغه‌مند و دلسوز توصیف کرد و افزود: ایشان در این مدت با همکاری صمیمانه و جدیت، پیگیر امور مردم بودند که برای ایشان در جایگاه‌های آتی موفقیت آرزو می‌کنیم.

مقاتلی همچنین با تبریک انتصاب حجت الاسلام مهدوی نسب رئیس به عنوان جدید دادگستری شهرستان برای ایشان آرزوی موفقیت کرد و ابراز امیدواری کرد وی در جهت رضایتمندی مردم گام بردارند.

وی با تأکید بر اینکه مدیران باید از فرصت‌های خدمت نهایت بهره را ببرند، گفت: وحدت و انسجام خوبی در سطح شهرستان وجود دارد و تلاش می‌کنیم این همدلی بیش از پیش ارتقا یابد. فرماندار دشتی در پایان از اقدامات مجموعه دادگستری استان در سطح شهرستان و استان تقدیر کرد.