  1. استانها
  2. بوشهر
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۴

فرماندار دشتی: حضور مدیران در میان مردم مستمر خواهد بود

فرماندار دشتی: حضور مدیران در میان مردم مستمر خواهد بود

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: تلاش داریم با حضور مستمر در میان مردم و اجرای طرح‌های مختلف، گوش شنوایی برای مشکلات مردم باشیم و در جهت بهبود کیفیت خدمات و افزایش امید به آینده گام برداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح پنجشنبه در حاشیه حضور در روستای چهله از توابع بخش مرکزی دشتی اظهار کرد: این هفته مهمان مردم شهیدپرور روستای چهله بودیم و مدیران حوزه‌های بهداشت و درمان، آموزش‌وپرورش، هلال‌احمر، کتابخانه عمومی و دامپزشکی خدمات متنوعی را به صورت رایگان ارائه دادند.

فرماندار دشتی هدف اصلی اجرای این طرح را تحقق یکی از شعارهای دولت مبنی بر افزایش رضایت‌مندی مردم عنوان کرد و افزود: مدیران در بین مردم حضور دارند، مشکلات را از زبان خودشان می‌شنوند و تلاش می‌کنیم با اجرای چنین برنامه‌هایی امید و اعتماد مردم نسبت به خدمات دولت افزایش یابد.

فرماندار دشتی: حضور مدیران در میان مردم مستمر خواهد بود

مقاتلی خاطرنشان کرد: تلاش داریم با حضور مستمر در میان مردم و اجرای طرح‌های مختلف، گوش شنوایی برای مشکلات مردم باشیم و در جهت بهبود کیفیت خدمات و افزایش امید به آینده گام برداریم.

در این برنامه، دستگاه‌های مختلف اجرایی خدمات گسترده‌ای در حوزه‌های بهداشت و درمان، واکسیناسیون دام، آموزش، فرهنگی و خدمات اجتماعی به اقشار مختلف روستا ارائه کردند؛ طرحی که با هدف افزایش میزان رضایت‌مندی مردم اجرا می‌شود.

فرماندار دشتی: حضور مدیران در میان مردم مستمر خواهد بود

کد خبر 6685489

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها