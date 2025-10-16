به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام دکتر سید اسماعیل حسینی مازندرانی چهارشنبه شب در مراسمی که با حضور کارکنان و خانواده‌های سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی این استان برگزار شد، با تشریح اهداف و سیاست‌های فرهنگی این سازمان، بر ضرورت بهره‌گیری عمیق از منابع دینی در برنامه‌ریزی‌های انتظامی و امنیتی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه «قرآن، کتاب هدایت و نهج‌البلاغه، نقشه راه حکمرانی و مدیریت جهادی است»، اظهار داشت: سازمان عقیدتی سیاسی فراجا این دو منبع بی‌نظیر را پایه و مبنای اصلی برنامه‌های فرهنگی و آموزشی خود قرار داده و در تلاش است مفاهیم ژرف آن‌ها را به میدان عمل در نیروی انتظامی وارد کند.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی با اشاره به رسالت معنوی پلیس در جمهوری اسلامی ایران گفت: هدف ما این است که نیروهای انتظامی، هم در میدان مقابله با تهدیدات امنیتی و جرایم موفق عمل کنند و هم در مسیر تهذیب نفس، ارتقای معرفت دینی و التزام عملی به اخلاق اسلامی پیشرو باشند.

وی افزود: باور ما این است که تمسک به قرآن و نهج‌البلاغه، پلیسی در تراز انقلاب اسلامی تربیت می‌کند؛ پلیسی که نه فقط تأمین‌کننده امنیت، بلکه الگوی اخلاق، عدالت و مردم‌داری در جامعه است. این الگو همان چیزی است که دشمنان با جنگ نرم به مقابله با آن برخاسته‌اند و ما با بصیرت، آگاهی و همدلی، این مسیر را ادامه خواهیم داد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران با اشاره به مأموریت‌های خطیر فراجا، نقش این سازمان در ارتقای معنویت، بصیرت و باورهای انقلابی در میان نیروهای انتظامی را مهم و اساسی دانست و خاطرنشان کرد: سازمان عقیدتی سیاسی، به‌مثابه مغز متفکر فکری و اعتقادی این مجموعه، با طراحی برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و تبلیغی، به‌دنبال توانمندسازی فکری و معنوی نیروهای تحت امر است.

وی ادامه داد: تربیت نیروهای مؤمن، بصیر و آگاه در برابر تهدیدات نرم و سخت، از اولویت‌های ماست و این مهم جز با تزریق مفاهیم قرآنی و علوی به بدنه نیروی انتظامی محقق نمی‌شود.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی همچنین ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و روحیه جهادی را از دیگر اهداف اساسی سازمان عقیدتی سیاسی برشمرد و افزود: تقویت روحیه انقلابی، احساس مسئولیت در قبال نظام اسلامی و آرمان‌های امام راحل و شهدا، ضامن موفقیت نیروهای انتظامی در اجرای مأموریت‌های خطیر خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر جنگ نرم دشمنان انقلاب اسلامی تأکید کرد: سازمان عقیدتی سیاسی با ارتقای آگاهی‌های دینی و سیاسی نیروها، زمینه حفاظت از مرزهای اعتقادی نظام را فراهم می‌کند و نقش مهمی در مقابله با تهدیدات فرهنگی و فکری ایفا خواهد کرد.

در پایان این مراسم، از قاریان، حافظان قرآن کریم، خانواده‌های قرآنی کارکنان عقیدتی سیاسی و سربازان وظیفه قرآنی منتخب با اهدای لوح و هدایا تجلیل به عمل آمد.