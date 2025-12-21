  1. استانها
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۵

حجت‌الاسلام حسینی: زندگی اسلامی سپر مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان است

ساری - رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران با تأکید بر نقش کلیدی سربازان در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب گفت: ترویج سبک زندگی اسلامی یک مأموریت تاریخی برای نسل جوان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداسمعیل حسینی مازندرانی عصر یکشنبه در دومین کارگاه ترویج سبک زندگی اسلامی ویژه سربازان وظیفه اظهار کرد: در شرایطی که دشمنان با ابزارهای متنوع فرهنگی، هویت دینی و ملی جوامع را هدف قرار داده‌اند، پایبندی به سبک زندگی اسلامی به‌عنوان یک ضرورت راهبردی برای حفظ استقلال فرهنگی و استمرار مسیر انقلاب اسلامی مطرح است.

وی با تبیین ابعاد مختلف بیانیه «گام دوم انقلاب» افزود: این بیانیه تاریخی که از سوی مقام معظم رهبری صادر شده، نقشه راهی جامع برای نسل جوان و آینده‌ساز کشور به‌ویژه سربازان وظیفه و کارکنان نیروهای مسلح است و بر محورهایی چون اخلاق، معنویت، عدالت‌خواهی، علم‌محوری و سبک زندگی اسلامی تأکید دارد.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران با بیان اینکه سبک زندگی اسلامی فراتر از مناسک فردی است، تصریح کرد: این سبک زندگی یک نظام فکری و عملی جامع است که همه ابعاد زندگی انسان از عرصه فردی تا مسئولیت‌های اجتماعی و ملی را در بر می‌گیرد.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی، روحیه استکبارستیزی، ظلم‌ستیزی و استقلال‌خواهی را از ویژگی‌های برجسته سربازان وظیفه دانست و گفت: این روحیه که از ارکان اصلی بیانیه گام دوم انقلاب به شمار می‌رود، در ذات سربازان نیروهای مسلح نهفته است و می‌تواند به بدنه جامعه جوان کشور نیز منتقل شود.

وی الگوسازی عملی سربازان را از مهم‌ترین دستاوردهای ترویج سبک زندگی اسلامی برشمرد و افزود: رعایت اخلاق‌مداری، نظم‌پذیری، مسئولیت‌پذیری و روحیه ایثار در محیط‌های خدمتی، سربازان را به الگوهای زنده و مؤثر برای هم‌نسلان خود تبدیل می‌کند.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان مازندران با اشاره به نقش سربازان در مقابله با جنگ نرم دشمن اظهار کرد: افزایش بصیرت فرهنگی و آگاهی نسبت به توطئه‌های دشمن، سربازان وظیفه را در خط مقدم دفاع فرهنگی از ارزش‌های انقلاب اسلامی قرار داده است.

وی در پایان تأکید کرد: ترویج سبک زندگی اسلامی و تحقق عملی بیانیه گام دوم انقلاب، یک انتخاب اختیاری نیست بلکه مأموریتی تاریخی برای نسل جوان انقلاب است و نیروهای مسلح با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و گفتمان‌سازی، زمینه تربیت سربازانی متعهد و اثرگذار در عرصه فرهنگی و تمدن‌سازی را فراهم می‌کنند.

