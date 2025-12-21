به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداسمعیل حسینی مازندرانی عصر یکشنبه در دومین کارگاه ترویج سبک زندگی اسلامی ویژه سربازان وظیفه اظهار کرد: در شرایطی که دشمنان با ابزارهای متنوع فرهنگی، هویت دینی و ملی جوامع را هدف قرار داده‌اند، پایبندی به سبک زندگی اسلامی به‌عنوان یک ضرورت راهبردی برای حفظ استقلال فرهنگی و استمرار مسیر انقلاب اسلامی مطرح است.

وی با تبیین ابعاد مختلف بیانیه «گام دوم انقلاب» افزود: این بیانیه تاریخی که از سوی مقام معظم رهبری صادر شده، نقشه راهی جامع برای نسل جوان و آینده‌ساز کشور به‌ویژه سربازان وظیفه و کارکنان نیروهای مسلح است و بر محورهایی چون اخلاق، معنویت، عدالت‌خواهی، علم‌محوری و سبک زندگی اسلامی تأکید دارد.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران با بیان اینکه سبک زندگی اسلامی فراتر از مناسک فردی است، تصریح کرد: این سبک زندگی یک نظام فکری و عملی جامع است که همه ابعاد زندگی انسان از عرصه فردی تا مسئولیت‌های اجتماعی و ملی را در بر می‌گیرد.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی، روحیه استکبارستیزی، ظلم‌ستیزی و استقلال‌خواهی را از ویژگی‌های برجسته سربازان وظیفه دانست و گفت: این روحیه که از ارکان اصلی بیانیه گام دوم انقلاب به شمار می‌رود، در ذات سربازان نیروهای مسلح نهفته است و می‌تواند به بدنه جامعه جوان کشور نیز منتقل شود.

وی الگوسازی عملی سربازان را از مهم‌ترین دستاوردهای ترویج سبک زندگی اسلامی برشمرد و افزود: رعایت اخلاق‌مداری، نظم‌پذیری، مسئولیت‌پذیری و روحیه ایثار در محیط‌های خدمتی، سربازان را به الگوهای زنده و مؤثر برای هم‌نسلان خود تبدیل می‌کند.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان مازندران با اشاره به نقش سربازان در مقابله با جنگ نرم دشمن اظهار کرد: افزایش بصیرت فرهنگی و آگاهی نسبت به توطئه‌های دشمن، سربازان وظیفه را در خط مقدم دفاع فرهنگی از ارزش‌های انقلاب اسلامی قرار داده است.

وی در پایان تأکید کرد: ترویج سبک زندگی اسلامی و تحقق عملی بیانیه گام دوم انقلاب، یک انتخاب اختیاری نیست بلکه مأموریتی تاریخی برای نسل جوان انقلاب است و نیروهای مسلح با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و گفتمان‌سازی، زمینه تربیت سربازانی متعهد و اثرگذار در عرصه فرهنگی و تمدن‌سازی را فراهم می‌کنند.