اولین همایش تخصصی نهج البلاغه انتظامی در ساری برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش تخصصی نهج البلاغه انتظامی کشور پیش از ظهر پنجشنبه با حضور مسئولان کشوری و لشکری در ساری آغاز شد.

حجت‌الاسلام سیداسمعیل حسینی مازندرانی، رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان مازندران، با اشاره به جایگاه رفیع نهج البلاغه به عنوان زمام علم و عمل، برگزاری این همایش را گامی بلند در مسیر تحقق دغدغه‌های مقام معظم رهبری و اجرای دقیق اولویت‌های فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دانست

وی افزود که این رویداد فرهنگی در چهار طیف طراحی شده و کارکنان شاغل نیروی انتظامی و خانواده آنان، اعضای وابسته و خانواده‌های آنان، سربازان وظیفه و همچنین اساتید، دانشجویان، هنرمندان و اصحاب فرهنگ و قلم، مخاطبان این همایش هستند.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران اعلام کرد: صدها اثر فاخر فرهنگی و هنری در این همایش دریافت شده است که شامل فیلم کوتاه، سرودهای حماسی و معنوی، مقالات علمی و کاربردی، اشعار ناب و نقاشی‌های مفهومی هستند و همگی بر محور سیره و معارف گهربار نهج البلاغه تولید و ارائه شده‌اند.

این همایش با هدف نهادینه کردن فرهنگ ناب علوی و سیره عملی امیرالمؤمنین علی (ع) در بین اعضای نیروی انتظامی و خانواده‌های آنان برگزار شد و گامی اساسی در تقویت بنیان‌های اعتقادی و ارتقای معنوی آحاد این نهاد انقلابی به شمار می‌آید.