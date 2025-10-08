به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد مهدی مهدویان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانههای کردستان اظهار کرد: جامعه ما جامعهای اسلامی و مکتبی است و اقتضای آن پلیس اسلامی است و اگر بخواهد اسلامی باشد باید قرآنی هم باشد.
وی افزود: عمده فعالیتهای فرماندهی انتظامی کردستان بصیرت افزایی و عمق بخشی معنوی از طریق قرآن و نهجالبلاغه تعیین شده است تا نیروهای پلیس در راستای تحقق اهداف نظام اسلامی با توسل به قرآن و نهجالبلاغه حرکت کنند.
وی تصریح کرد: تفاوت پلیس اسلامی با سایر پلیسها این است که مبتنی بر قرآن کریم و آموزههای دینی حرکت میکنیم و باید در راستای حفظ نظام و کیان اسلامی تلاش بکنیم.
رئیس عقیدتی فرماندهی انتظامی کردستان یادآور شد: پلیس و خانواده انتظامی در برنامههای فرهنگی و قرآنی مورد توجه هستند و در کنار فعالیت پلیس از خانوادهها هم غافل نمیشویم تا پلیس بتواند به رسالت خود عمل کند.
برگزاری اردوهای بصیرتی ویژه خانواده انتظامی استان در کردستان
حجتالاسلام مهدویان، آموزش قرآن روخوانی، روانخوانی و آموزش نهجالبلاغه را از برنامههای قرآنی عقیدتی فرماندهی انتظامی کردستان دانست و گفت: در تابستان امسال اردوهای تفریحی آموزشی، کلاسهای قرآنی، کلاسهای ورزشی، اردوهای بصیرتی در قم و مشهد برای خانواده پلیس برگزار شد.
وی اذعان کرد: سال گذشته همایش منزلت نماز در استان برگزار شد و مورد استقبال قرار گرفت و امسال همایشی در راستای پاسداشت نهجالبلاغه برگزار میشود که در چند رشته در نهجالبلاغه، کتابخوانی برای کارکنان و خانوادهها و مخاطبان خارج از خانواده فراجا برگزار میشود که ۱۸ آبان ماه امسال برگزار میشود.
وی ادامه داد: در حوزه مقاله شعر، مقاله، فیلم کوتاه، سرود و نقاشی برگزیدگان معرفی خواهند شد و تقدیر میشوند
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی کردستان اذعان کرد: از اقدامات قابل توجه عقیدتی سیاسی استقرار یک روحانی در پاسگاهها بود و در تمامی کلانتریها روحانی مستقر هستند که به رضایت و صلح و سازش مردم ختم میشوند.
حجتالاسلام مهدویان تصریح کرد: روحانیونی که در کلانتری فعالیت دارند آموزش میبینند و قبل از شروع به کار مهارتهای مشاوره و موارد دیگر را میآموزند.
