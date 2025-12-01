به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید اسمعیل حسینی مازندرانی عصر دوشنبه در جمع مدیران کانونهای فرهنگی، اجتماعی و تربیتی و نمایندگیهای مؤسسات قرآنی و نهجالبلاغه استان، نقش این نهادهای مردمی را در تحکیم امنیت ملی و اجتماعی تشریح کرد و گفت: امنیت بر سه پایه امنیت فکری، امنیت اخلاقی و امنیت اجتماعی استوار است.
وی با اشاره به تهدیدهای فرهنگی دشمنان افزود: دشمنان انقلاب اسلامی تلاش دارند این سه رکن را تضعیف کنند و مسئولیت نیروی انتظامی حفاظت از مرزهای فیزیکی کشور و مسئولیت نهادهای فرهنگی پاسداری از مرزهای فکری و اعتقادی جامعه است و این دو حوزه مکمل یکدیگرند.
رئیس عقیدتی سیاسی فراجا مازندران با بیان اهمیت معارف قرآن کریم و نهجالبلاغه ادامه داد: این گنجینههای معرفتی کاملترین الگو برای زیستامن و مدیریت اجتماعی را ارائه میدهند و ترویج سبک زندگی قرآنی و علوی تأثیر مستقیم بر کاهش جرایم، افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت قانونپذیری دارد.
وی تأکید کرد: مؤسسات و کانونهای فرهنگی و قرآنی مبلغان اصلی این معارف هستند و در خط مقدم پیشگیری فرهنگی از آسیبهای اجتماعی قرار دارند.
حجتالاسلام حسینی مازندرانی در بخش دیگری از سخنان خود، کانونهای فرهنگی را پادزهر شبهات و جنگ روانی دشمن عنوان کرد و گفت: در فضای پیچیده مجازی، دشمن با تولید شبهه، ترویج بیبندوباری و تخریب ارزشها، باورهای مردم را هدف گرفته است و پاسخ نهادهای فرهنگی باید هوشمندانه، جذاب، مؤثر و مبتنی بر استدلال روز باشد.
وی همچنین اعلام کرد: نیروی انتظامی مازندران آمادگی دارد آموزشهای لازم در حوزه فضای مجازی و آسیبشناسی اجتماعی را برای مسئولان مراکز فرهنگی ارائه کند تا سطح توانمندی این مراکز افزایش یابد.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان در ادامه، پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک میان نهادهای فرهنگی و قرآنی و حوزه عقیدتی سیاسی فراجا مازندران را مطرح کرد و هدف این کارگروه را هماهنگی در برنامهریزیهای فرهنگی، اجرای کمپینهای مشترک در مناطق مختلف استان، پایش چالشهای اخلاقی و اجتماعی و ارائه راهکارهای فرهنگی برای مقابله با معضلاتی چون اعتیاد، حاشیهنشینی و جرایم خرد عنوان کرد.
نمایندگان کانونها و مؤسسات حاضر در جلسه ضمن استقبال از این رویکرد، آمادگی خود را برای تعامل گستردهتر با نیروی انتظامی اعلام کرده و بر لزوم برگزاری دورههای آموزشی مشترک و بهرهگیری از ظرفیت رسانهای فراجا برای ترویج برنامههای قرآنی و تولید محتوای پیشگیرانه تأکید کردند.
