پرواز با بال قصه تا آستان بابا رضا؛ قالبی نو برای انس کودک با کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه شب، خادمیاران کانون تخصصی کتاب و کتاب خوانی خدمت رضوی، با نام مبارک هشتمین آفتاب، قالبی نوین در پیوند ادبیات و اخلاق آفریدند. آنان نه تنها با هنر قصه‌گویی، که با بازی و سرور، بذر مفاهیم نیکو را در نهاد این نهال‌های زندگی کاشتند.

در این مجلس، کتاب، تنها مجموعه‌ای از کلمات نبود، بلکه بالی برای پرواز خیال و آینه‌ای برای نمایاندن زیبایی‌ها شد. کودکان در دل بازی، مهمانیِ مهربانی، راستی و دوستی را تجربه کردند.

و سپس، نوبت به نوایی دیگر رسید. خادمیاران دل‌های مشتاق را به حریمی مقدس دعوت کردند؛ حریمی به نام «بابا رضا» و آنان با یک ساعت آموزشِ سرشار از شور و شوق، این نوگلان را برای هم‌خوانی با سرود بابا رضا آماده ساختند، تا زمزمه‌های عاشقانه‌شان، عطر خود را تا آستان علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) برساند.

این هنرنمایی خادمان فرهنگ در دیار مهربانی است؛ که کتاب و عترت را به هم گره زدند و برای فرداهای روشن، قصه‌ها سرودند.

همچنین کانون تخصصی کتاب و کتابخوانی خدمت رضوی در برنامه‌ای دیگر گرد هم آمده بودند تا بار دیگر، زمزمه‌های همیشه جاری دفاع مقدس را از زبان راویی سرافراز بشنوند.

این بار، میهمان نشست، آزاده ای سرافراز بود که سال‌های اسارت را نه تنها در چشمانش، که در قلبی سرشار از عشق به میهن و حکایتی شکوهمند از مقاومت ثبت کرده بود.

خسروی، که نامش با راویان صادق دفاع مقدس گره خورده است، با صدایی آرام اما استوار، حاضران را به سفری در زمان برد؛ به روزگاری که ایمان، تنها سلاح جوانان این سرزمین در برابر سیاهی و تباهی بود.

او از دلتنگی‌های بی‌پایان در پشت میله‌های زندان دشمن گفت و از شجاعت مردانی که جان را به کف گرفتند تا شرافت وطن خدشه‌دار نشود. هر خاطره‌ای که روایت می‌شد، گویی صفحه‌ای از کتاب بزرگ حماسه‌ای بود که رزمندگان این مرز و بوم با خون خود نگاشتند.

این راوی خستگی‌ناپذیر، در اقدامی نمادین، حلقه اتصال خاطرات شفاهی به میراث مکتوب را کامل کرد. او با معرفی دو کتاب سترگ، از حاضران خواست تا این روایت را در لابه‌لای صفحات جاودانه نیز دنبال کنند.

کتاب «دا»، که همچون فریادی بلند از دل اشغالِ خرمشهرِ مجروح برخاسته است، و کتاب «فرنگیس»، که روایتگر دلاوری زنی از تبار کوه‌های استوار این سرزمین است، به حاضرانی معرفی شدند که مشتاقانه در پی شنیدن و خواندن هرچه بیشتر بودند.