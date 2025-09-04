خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: ماه ربیع‌الاول برای مسلمانان یادآور بزرگ‌ترین حادثه تاریخ است؛ ولادت پیامبر رحمت، خاتم‌الانبیاء حضرت محمد مصطفی (ص).

هر ساله با فرارسیدن این ایام، شهرها و روستاهای کردستان رنگ و بوی دیگری به خود می‌گیرد، مساجد و تکایا آذین می‌بندند، دف‌نوازان و مولودی‌خوانان گرد هم می‌آیند و مردم با شور و شوقی وصف‌ناپذیر در مراسمی که ریشه در سنت‌های کهن دارد شرکت می‌کنند.

امسال نیز شهرستان بانه، همچون دیگر شهرهای کردستان، شاهد برگزاری آئینی باشکوه در گرامیداشت میلاد رسول اکرم (ص) بود.

این شهرستان شامگاه چهارشنبه میزبان مسئولان، علما و ماموستاها، مولودی‌خوانان و صدها نفر از مردم مشتاقی شد که آمده بودند تا در جشن میلاد پیامبر رحمت (ص) شرکت کنند و عشق و ارادت خود را به آن حضرت ابراز دارند.

فضای مسجد از ساعتی پیش از آغاز مراسم مملو از جمعیت شده بود، مردم هر یک با چهره‌هایی خندان و دل‌هایی سرشار از شوق حضور یافته بودند.

دف‌نوازان در گوشه‌ای خود را برای اجرای نغمه‌های معنوی آماده می‌کردند و گروه‌های مولودی‌خوانی نیز آخرین تمرین‌ها را مرور می‌کردند.

پیچش نغمه‌های عاشقانه در وصف رسول اکرم

با شروع مراسم، صدای دف در فضای مسجد پیچید و در پی آن نغمه‌های عاشقانه‌ای که در وصف پیامبر اعظم (ص) سروده شده بود طنین‌انداز شد.

مولودی‌خوانان با صدایی رسا و آهنگی دلنشین اشعار حمد و ثنای رسول خدا را می‌خواندند و حاضران نیز با تکبیر و صلوات پاسخ می‌دادند، شور و حال وصف‌ناشدنی سراسر مسجد را فرا گرفت و جمعیت یک‌صدا نام محمد (ص) را زمزمه می‌کردند.

ماموستا های حاضر در این مراسم نیز با بیان سخنانی کوتاه، ضمن تبریک میلاد پیامبر رحمت (ص) بر ضرورت ترویج سیره و اخلاق نبوی در جامعه تأکید کردند.

آنان یادآور شدند: پیامبر اسلام (ص) پیام‌آور مهربانی، عدالت و کرامت انسانی بود و امروز بیش از هر زمان دیگری جوامع اسلامی به بازگشت به آموزه‌های او نیازمندند.

حضور پرشور نوجوانان در آئین‌های معنوی ماه مولود

یکی از نکات جالب توجه این مراسم، حضور پرشور جوانان و نوجوانانی بود که با شور و انرژی خاصی در جمع حاضر شدند.

بسیاری از آنان هم‌صدا با بزرگان گروه‌های مولودی‌خوانی اشعار را تکرار می‌کردند، این همراهی نسلی نشان می‌داد که سنت‌های مذهبی و آئین‌های دینی همچنان جایگاهی ویژه در دل و جان مردم این خطه دارند و نسل به نسل منتقل می‌شوند.

در ادامه، گروه‌های مختلف مولودی‌خوانی با اجرای نعت‌های متنوع به مدح و ستایش رسول اکرم (ص) پرداختند.

برخی از اشعار به زبان فارسی و برخی به زبان کردی اجرا شد و همین تنوع زبانی بر جذابیت برنامه افزود. حاضران نیز با شور فراوان همراهی می‌کردند و در لحظاتی اشک شوق بر گونه‌هایشان جاری می‌شد.

نوای دف و صدای صلوات، تا پایان مراسم در فضای مسجد جاری بود، بسیاری از حاضران لحظه‌ها را با تلفن‌های همراه خود ثبت می‌کردند و برخی نیز در سکوت و آرامش غرق در معنویت و حال و هوای روحانی برنامه شده بودند.

مراسم مولودی‌خوانی بانه آیینه‌ای از فرهنگ اصیل اسلامی

مراسم مولودی‌خوانی در بانه، همچون سال‌های گذشته، نه تنها یک جشن مذهبی که آیینه‌ای از فرهنگ اصیل اسلامی-کردی بود فرهنگی که در آن موسیقی سنتی با معنویت دینی درهم می‌آمیزد و لحظاتی ناب از شور و عشق به یادگار می‌گذارد.

در پایان این آئین باشکوه، حاضران با ذکر دعا و صلوات، از خداوند متعال توفیق پیروی از سیره و سنت رسول اکرم (ص) را مسئلت کردند و با دل‌هایی سرشار از نور و امید مسجد را ترک گفتند.

اینگونه، بانه در شب میلاد پیامبر اعظم (ص) به صحنه‌ای از عشق و ایمان بدل شد، صحنه‌ای که در آن مردمان کردستان بار دیگر نشان دادند چگونه ارادت خود به پیامبر مهربانی را در قالب نغمه و ذکر، با شور و شوقی وصف‌ناپذیر ابراز می‌دارند.