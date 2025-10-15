سردار شجاعی: بیش از یک میلیون داروی غیرمجاز قبل از ورود به کشور کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا شجاعی از کشف بیش از یک میلیون و ۴۶۷ هزار حبه داروی غیر مجاز قبل از ورود به کشور خبر داد.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان در تشریح این خبر گفت: در راستای مراقبت و کنترل مرز و برخورد قاطع با هر گونه اقدام غیرقانونی در نوار مرزی، مرزداران هنگ مرزی سیرکان به سرنخ‌هایی از فعالیت قاچاقچیان در منطقه مرزی دست یافتند و با رصد اطلاعاتی و برنامه‌ریزی عملیاتی توانستند محموله قرص غیر مجاز را پیش از ورود به کشور توقیف کنند.

وی در ادامه افزود: مرزبانان در یک عملیات ضربتی هدفمند اطلاعاتی قاچاقچیان را شناسایی و موفق به مهار ۱۴ راس دواب شدند.

سردار شجاعی بیان کرد: در بازرسی از بار ۱۴ راس دواب، تعداد یک میلیون ۴۶۷ هزار حبه داروی غیر مجاز کشف و ضبط شد.

وی در پایان با بیان اینکه کارشناسان ارزش داروهای کشف شده را ۱۱۸ میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: قرص‌های غیر مجاز آسیب‌های بسیار جدی بر امنیت روانی و سلامت جامعه دارد که مرزدارن استان سیستان و بلوچستان با تمام توان با این پدیده شوم و غیر انسانی برخورد می‌کنند.