  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۷

سردار شجاعی: بیش از یک میلیون داروی غیرمجاز قبل از ورود به کشور کشف شد

سردار شجاعی: بیش از یک میلیون داروی غیرمجاز قبل از ورود به کشور کشف شد

زاهدان - فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از کشف بیش از یک میلیون و ۴۶۷ هزار حبه داروی غیر مجاز قبل از ورود به کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا شجاعی از کشف بیش از یک میلیون و ۴۶۷ هزار حبه داروی غیر مجاز قبل از ورود به کشور خبر داد.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان در تشریح این خبر گفت: در راستای مراقبت و کنترل مرز و برخورد قاطع با هر گونه اقدام غیرقانونی در نوار مرزی، مرزداران هنگ مرزی سیرکان به سرنخ‌هایی از فعالیت قاچاقچیان در منطقه مرزی دست یافتند و با رصد اطلاعاتی و برنامه‌ریزی عملیاتی توانستند محموله قرص غیر مجاز را پیش از ورود به کشور توقیف کنند.

وی در ادامه افزود: مرزبانان در یک عملیات ضربتی هدفمند اطلاعاتی قاچاقچیان را شناسایی و موفق به مهار ۱۴ راس دواب شدند.

سردار شجاعی بیان کرد: در بازرسی از بار ۱۴ راس دواب، تعداد یک میلیون ۴۶۷ هزار حبه داروی غیر مجاز کشف و ضبط شد.

وی در پایان با بیان اینکه کارشناسان ارزش داروهای کشف شده را ۱۱۸ میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: قرص‌های غیر مجاز آسیب‌های بسیار جدی بر امنیت روانی و سلامت جامعه دارد که مرزدارن استان سیستان و بلوچستان با تمام توان با این پدیده شوم و غیر انسانی برخورد می‌کنند.

کد خبر 6623302

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها