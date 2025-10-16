وعده حقابه قانونی مردم گرمسار و آرادان محقق شود؛ «لوله گذاری» تنها راه

حجت الاسلام سید علیرضا آرامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر وزیر نیرو به شهرستان گرمسار و بازدید علی آبادی از سد نمرود و پروژه سیمین دشت بیان کرد: این سفر دارای برکات خوبی برای شهرستان گرمسار بود.

وی افزود: ما نشست‌های متعددی با وزرا، معاونان وزرا و مدیران ارشد کشوری درباره حقابه قانونی مردم گرمسار داشته‌ایم اما اینکه وزیر با یک تیم قوی به صورت میدانی مسئله آب را مورد بررسی قرار دهد، مسئله‌ای بدیع بود.

امام جمعه گرمسار گفت: به وزیر نیرو اعلام کردیم که حل مشکل آب گرمسار فقط و فقط یک راه دارد و آن هم انتقال آب شرب و کشاورزی از طریق لوله گذاری است ولاغیر؛ هر اقدام جز این با نتیجه نمی‌دهد و یا نتیجه اش موقت خواهد بود.

آرامی با بیان اینکه وعده‌های خوبی از سوی وزیر نیرو هم برای تکمیل کردن ظرفیت سد نمرود و هم برای انتقال حقابه گرمسار به منطقه داده شده است، افزود: به وزیر نیرو هم اعلام کردیم که مردم گرمسار و آرادان با مردم بالادست شامل فیروزکوه هیچ تقابلی ندارند و کسی نخواهد شیطنتی در این زمینه داشته باشد زیرا مردم شریف این دو شهر مقابل هم نیستند.

وی افزود: حرف مردم گرمسار و فیروزکوه اتفاقاً یک چیز است و آن این است که سال‌ها این مردم بدون مشکل کشاورزی و باغداری خودشان را می‌کردند اما در طول سال‌ها عده‌ای سودجو و راحت طلب و غیربومی ورود کردند از باغ و ویلا تا باغات کذایی در دامن کوه‌ها و حریم رودخانه‌ها ساختند و آب را بردندو آن هم کسانی که اصلاً حقابه نداشتند.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه ورود فله‌ای این افراد سبب شد تا با احداث باغات جدید باغ‌های اصیل و قدیمی خشک شود، ابراز کرد: همه این موارد دست به دست هم داد تا دایره کشاورزی و باغداری منطقه‌ای به دست عده‌ای سودجو، تنگ و تنگ‌تر شود و سال به سال تناژ تولید گندم به خاطر کم آبی کاهش پیدا کرد و زمین‌ها آب رفتند و کوچک‌تر شدند و لذا درخواست ما از وزارت نیرو این است که به صورت جدی به این مسئله ورود داشته باشند.