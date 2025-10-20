یاسر عربی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه رویداد وفاق ملی باید به برنامهای عملیاتی برای رونق تولید و جذب سرمایه تبدیل شود، ابراز کرد: برگزاری این رویداد میتواند در زمینه جذب سرمایه گذار در شهرستانهای گرمسار و آرادان را میسر کند
وی با بیان اینکه نشستهای هماهنگی برگزاری این رویداد هم در گرمسار و آرادان برگزار شده است، افزود: برگزاری نشستها و رویدادهای اقتصادی زمانی مؤثر است که با سیاستگذاری درست، برنامهریزی دقیق و اقدام عملی همراه باشد تا منافع آن مستقیماً به مردم و تولیدکنندگان منطقه برسد.
نماینده گرمسار در مجلس شورای اسلامی گفت: منطقه گرمسار و آرادان بهعنوان قطب صنعتی استان سمنان نقش اصلی در گردش اقتصاد استان دارد و تمرکز بر توسعه صنعت و جذب سرمایهگذار میتواند مسیر رشد پایدار را برای این منطقه فراهم کند.
عربی افزود: هدف از برگزاری رویداد وفاق ملی، خروج از شکل همایشهای نمادین و حرکت بهسمت یک برنامه اجرایی بزرگ است که دو محور اصلی آن لجستیک و گردشگری خواهد بود.
وی افزود: منطقه ویژه اقتصادی گرمسار بهعنوان قطب لجستیکی استان در مراحل نهایی تصویب در وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و ایجاد شهرکهای انبارداری و سرمایهگذاری در دستور کار است.
نماینده گرمسار و آرادان در مجلس تأکید کرد: این رویداد باید بهصورت دقیق و کارشناسی برگزار شود تا نتایج آن در توسعه تولید، افزایش فرصتهای شغلی و تقویت زیرساختهای اقتصادی گرمسار و آرادان بهطور ملموس دیده شود.
