به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری گرمسار با موضوع بررسی مسائل آب و برق شهرستان با حضور وزیر نیرو در محل فرمانداری گرمسار با بیان اینکه یکی از دغدغه های اصلی مردم منطقه تامین آب است، ابراز داشت: رودخانه و سد نمرود بیش از یک قرن محل و منبع نزدیک بیش از ۹۰ درصد شهرستان و شهرهای اطراف بوده است.

وی با بیان اینکه با توجه به خشکسالی اخیر کشاورزان منطقه کشت خود را کاهش دادند، افزود: همین موضوع موجب مشکلات بسیاری برای کشاورزان گرمساری شده است.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه خواسته مردم تامین آب شرب است، ابراز داشت: آبی که هم اکنون مصرف می شود آن آبی نیست که دولت یه مردم وعده داده است.

همتی در ادامه تصریح کرد: انتظار می رود دولت در خصوص تامین آب کشاورزی و شرب منطقه ورود کرده و مشکل را در شهرستان رفع کنند.

وی با تاکید بر اینکه کمتر از سه درصد آب شهرستان وارد صنعت شده است، افزود: مشکلی بابت آن نداریم و این موضوع مصرف آب زیاد شرب و کشاورزی در صنعت گرمسار رد شده است.