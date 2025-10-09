  1. استانها
  2. سمنان
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۶

امام جمعه گرمسار: انتقال آب تنها راه رساندن حقابه به مردم گرمسار است

گرمسار- امام جمعه گرمسار با اشاره به ضرورت تامین حقابه مردم این شهرستان، خواستار جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز از سد نمرود شد و گفت: تنها راه نجات گرمسار و آرادان، اجرای فوری طرح انتقال است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا آرامی ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری گرمسار با موضوع بررسی مسائل آب و برق شهرستان با حضور وزیر نیرو در محل فرمانداری گرمسار با بیان اینکه بیشترین مطالبه گری در خطبه های نماز جمعه مربوط به بحث آب بوده است، ابراز داشت: بدون تعارف حیاتی ترین موضوع غیر از آب سراغ نداریم.

وی با بیان اینکه تا زمانی مسئله آب شرب و کشاورزی حل نشود، دیگر گرمساری نیز وجود نخواهد داشت، بیان کرد: به معنای واقعی ناله های مردم به حق از بابت موضوع آب بلند است.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه تفاوت خشکسالی این منطقه با دیگر مناطق در این خلاصه می شود که گرمسار آب دارد، ادامه دارد: این آب سد نمرود است که در این خصوص با مردم فیروزکوه و بالادست برادر هستیم.

آرامی با بیان اینکه این مطالبه آب، از طرف کشاورزان گرمسار و فیروزکوه است، تصریح کرد: موضوع تقابل دو شهرستان در حق آبه مردم گرمسار به هیچ عنوان مطرح نیست.

وی با بیان اینکه جلو برداشت بی رویه آب را باید گرفت، افزود: عده ای سود جو که سهمی از آب ندارند با عناوین ویلاسازی و غیره از آن برداشت می کنند، تنها راه رسیدن حق آبه به مردم گرمسار و آرادان فقط النقال آب است.

