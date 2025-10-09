  1. استانها
  2. سمنان
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۳

حقابه باغات غیرقانونی در مسیر حبله رود حذف شود

حقابه باغات غیرقانونی در مسیر حبله رود حذف شود

گرمسار- استاندار سمنان بر لزوم ایجاد مدیریت یکپارچه برای حل پرونده سد نمرود تأکید کرد و گفت: حقابه باغات غیرقانونی واقع در مسیر این سد باید حذف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری گرمسار با موضوع بررسی مسائل آب و برق شهرستان با حضور وزیر نیرو در محل فرمانداری گرمسار با بیان اینکه دولت در بحث تامین آب با مشکلاتی مواجه است، ابراز داشت: به همین منظور باید طرح هایی ارائه کنیم تا باری از دوش دولت و وزارت نیرو برداشته شود.

وی با بیان اینکه موضوع سد نمرود باید در شورای عالی ملی مسائل دو حوزه مطرح شود، افزود: سپس سند دقیق مرحله ای گرفته و در ادامه طی مراحل مختلف نسخه های دقیق و صحیح دهیم.

استاندار سمنان با تاکید براینکه یک بار برای همیشه تیمی تشکیل و برای باغات پرونده باید تشکیل شود، ابراز داشت: اگر باغات به حکم قانون است حق آبه داده شود در غیر این صورت حذف شود.

کولیوند در ادامه تصریح کرد: ما میتوانیم در استانداری به طرح هایی بر اساس عملیات اجرایی که مطالعه علمی داشته باشد کمک کنیم.

وی با بیان اینکه دولت به تنهایی قادر به حل ماجرا و آوردن همه اعتبارات نیست، افزود: این آمادگی در استانداری وجود دارد که بار حل شد نمرود را با مدیریت واحد از دوش وزارت نیرو بردارد.

استاندار سمنان با بیان اینکه در تامین آب شرب می توانیم مولد سازی انجام دهیم تا منابع لوله گذاری تامین شود ، ابراز داشت: در این خصوص یک مدیریت واحد برای حل موضوع نیاز است.

کد خبر 6617051

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها