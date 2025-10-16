عکس یادگاری شهردار پایتخت با شهرداران شهرهای بزرگ دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران که به دعوت اتحادیه جهانی شهرها و دولتهای محلی (UCLG) به عنوان نایب رئیس بخش غرب آسیا و خاورمیانه این اتحادیه به چین سفر کرده است، برای شرکت در اجلاس UCLG و دهمین اجلاس سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل (UNIDO) وارد شهر شیآن که سومین شهر بزرگ چین و یکی از قطبهای مهم فرهنگی و صنعتی این کشور است، شد.
در افتتاحیه این اجلاس که شهرداران و نمایندگان ارشد شهرهای مختلف جهان حضور دارند، عکسی یادگاری بهعنوان نماد همکاری و همبستگی شهرهای عضو گرفته شد.
سازمان شهرهای متحد و دولتهای محلی (UCLG) یک سازمان بینالمللی فراگیر زیر نظر سازمان ملل برای شهرها، دولتهای محلی و منطقهای و انجمنهای شهرداری است که از سال ۲۰۰۴ تأسیس شده و شهردار تهران نایب رئیس بخش غرب آسیای این اتحادیه است.
