  1. جامعه
  2. شهری
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۳

برگزاری جشن ازدواج و آئین اهدای جهیزیه به ۲۰۰ زوج‌ جوان شهر تهران

برگزاری جشن ازدواج و آئین اهدای جهیزیه به ۲۰۰ زوج‌ جوان شهر تهران

مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به برگزاری جشن ازدواج و آئین اهدای جهیزیه به ۲۰۰ زوج‌ جوان گفت: این زوج‌ها مهمان شهرداری برای زیارت مشهد مقدس خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشن ازدواج و آئین اهدای ۲۰۰ سری جهیزیه به زوج‌های جوان شهر تهران تحت عنوان «دل‌آرام شهر» امشب چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور محمدامین‌توکلی‌زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و عبدالمجید رحمانی مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران برگزار شد.

عبدالمجید رحمانی، مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در این مراسم با اشاره به همکاری مناطق مختلف شهرداری تهران افزود: از شهردار منطقه ۲۱ و مجموعه همراه این منطقه که در روزهای اخیر همکاری مؤثری برای برگزاری شایسته این مراسم داشتند، تشکر می‌کنم.

وی افزود: همچنین از مدیران اجتماعی ۲۲ منطقه شهرداری تهران که با تلاش فراوان زمینه حضور منظم و هماهنگ زوج‌های جوان را در این برنامه فراهم کردند، قدردانی می‌کنم.

مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در پایان تصریح کرد: با دستور شهردار تهران و پیگیری معاونت اجتماعی، زوج‌های حاضر در این مراسم مهمان شهرداری تهران برای زیارت مشهد مقدس خواهند بود.

کد خبر 6623775

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها