برگزاری جشن ازدواج و آئین اهدای جهیزیه به ۲۰۰ زوج‌ جوان شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، جشن ازدواج و آئین اهدای ۲۰۰ سری جهیزیه به زوج‌های جوان شهر تهران تحت عنوان «دل‌آرام شهر» امشب چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور محمدامین‌توکلی‌زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و عبدالمجید رحمانی مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران برگزار شد.

عبدالمجید رحمانی، مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در این مراسم با اشاره به همکاری مناطق مختلف شهرداری تهران افزود: از شهردار منطقه ۲۱ و مجموعه همراه این منطقه که در روزهای اخیر همکاری مؤثری برای برگزاری شایسته این مراسم داشتند، تشکر می‌کنم.

وی افزود: همچنین از مدیران اجتماعی ۲۲ منطقه شهرداری تهران که با تلاش فراوان زمینه حضور منظم و هماهنگ زوج‌های جوان را در این برنامه فراهم کردند، قدردانی می‌کنم.

مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در پایان تصریح کرد: با دستور شهردار تهران و پیگیری معاونت اجتماعی، زوج‌های حاضر در این مراسم مهمان شهرداری تهران برای زیارت مشهد مقدس خواهند بود.