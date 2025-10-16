به گزارش خبرگزاری مهر، محسن امیدیان شهردار منطقه ۲۱ در حاشیه بازدید از غرفههای نمایشگاه توانمندی بانوان کارآفرین اظهار داشت: یکی از سیاستهای اساسی شهرداری تهران، توانمندسازی بانوان در حوزههای مختلف بهویژه حوزه اقتصادی است.
وی افزود: در حوزه تولید، بانوان منطقه ۲۱ فعالیتهای ارزشمندی انجام دادهاند، اما بخش مهمتر، یعنی ایجاد بازار پایدار برای فروش محصولات، از اولویتهای شهرداری محسوب میشود.
امیدیان با اشاره به برگزاری پنجروزه نمایشگاه عرضه محصولات بانوان در بوستان بانوان گفت: «ما علاوه بر برگزاری چنین نمایشگاههایی، هر هفته در سطح منطقه روز بازارهایی را تدارک دیدهایم تا بانوان کارآفرین بتوانند محصولات خود را عرضه کنند.
شهردار منطقه ۲۱ ادامه داد: در همین بوستان، غرفههای دائمی با هزینهای بسیار اندک دراختیار بانوان قرار گرفته تا ضمن پوشش هزینههای نگهداری، زمینه عرضه مستمر محصولاتشان فراهم شود. هدف ما این است که چرخه اقتصادی تولید بانوان پایدار بماند و آنان بتوانند به استقلال اقتصادی دست یابند.
وی همچنین از برنامه شهرداری منطقه برای افتتاح بوستان هفتونیم هکتاری بانوان در شهرک استقلال با عنوان گوهرشاد خبر داد و افزود: در این مجموعه نیز نمایشگاه دائمی محصولات بانوان کارآفرین پیشبینی شده تا دغدغه فروش و بازاریابی از دوش تولیدکنندگان برداشته شود و تمرکز آنان بر کیفیت تولید قرار گیرد.
