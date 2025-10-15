به گزارش خبرگزاری مهر، جشن ازدواج و آئین اهدای ۲۰۰ سری جهیزیه به زوجهای جوان شهر تهران تحت عنوان «دلآرام شهر» امشب، چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور محمدامینتوکلیزاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و عبدالمجید رحمانی مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران برگزار شد.
محمدامین توکلیزاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در حاشیه این مراسم با تاکید بر اینکه مدیریت شهری و شهرداری تهران در مسیر حمایت از ازدواج جوانان، تسهیلاتی را برای زوجهای جوان تهرانی فراهم کرده است، تصریح کرد: در مجموعههای یاس در مناطق مختلف زمینه برپایی میهمانی آغاز زندگی مشترک زوجهای جوان فراهم است. خدمات متنوعی از جمله تأمین جهیزیه با همکاری خیرین هم در نظر گرفته شده است. تلاش ما این است که حلقه خیرین به مجموعه تسهیلکنندگان ازدواج متصل شود تا سازمان بتواند نقش تسهیلگری خود را در حوزه ازدواج شهر تهران ایفا کند.
توکلیزاده ادامه داد: امروز شاهد آمادهسازی ۲۰۰ جهیزیه برای زوجهای جوان هستیم. این مراسم در فضایی زیبا و هنری برگزار میشود تا خاطرهای ماندگار و شبی بهیادماندنی برای زوجهای عزیز تهرانی رقم بخورد.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تأکید کرد: برنامهریزی شده است تا در آینده این طرح با محوریت مساجد و با همکاری سازمان خدمات اجتماعی در سطح گستردهتری اجرا شود. هدف ما این است که با مشارکت مردم و خیرین، مساجد و محلات به میزبان جشنهای ازدواج جوانان تبدیل شوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تا پایان سال چند برنامه مشابه دیگر نیز در دستور کار داریم و پس از ایام فاطمیه، جشن بزرگتری با حضور زوجهای جوان و حمایت خیرین برگزار خواهد شد.
نظر شما