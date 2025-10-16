به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در واکشن به احتمال اتحاد روسیه و آمریکا برای متقاعد کردن چین به پیوستن به مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای، گفت که مسکو هرگز با واشنگتن علیه چین ائتلاف تشکیل نخواهد داد.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در ماه سپتامبر به دونالد ترامپ، همتای آمریکایی‌اش پیشنهاد داد که دو کشور، آخرین توافق کنترل تسلیحاتی باقیمانده بین آنها یعنی «استارت نو» را یک سال دیگر تمدید کنند؛ معاهده‌ای که پنجم فوریه ۲۰۲۶ منتقضی خواهد شد.

ترامپ این پیشنهاد را «ایده‌ای خوب» توصیف کرد اما این اظهارات با هیچ اقدام ملموسی از سوی کاخ سفید همراه نشد. پیش‌تر ترامپ بارها خواستار پیوستن چین به مذاکرات کاهش تسلیحات هسته‌ای بین روسیه و آمریکا شده بود.

لاوروف در پاسخ به اینکه آیا امکان پیوستن مسکو به واشنگتن جهت فشار بر چین و کشاندن آن پای میز مذاکرات گفت: روسیه هرگز با هیچ‌کس (کشوری) علیه هیچ‌کس (کشوری) متحد نخواهد شد به ویژه علیه چین؛ غیرممکن است.

وی افزود: مسکو و پکن مجموعه‌ای از معاهده‌های دوجانبه امضا کرده‌اند که به روشنی روابط ما را نشان می‌دهد و هدف آنها حمایت متقابل و کمک به یکدیگر برای تقویت اقتصاد، توانمندی‌های دفاعی و مواضع‌مان در عرصه بین‌المللی است.

دیپلمات ارشد روس تاکید کرد: آمریکایی‌ها سال‌ها به‌دنبال گنجاندن پکن در مذاکرات محدودسازی هسته‌ای) بوده‌اند. چین موضع خودش را دارد. ما به آن احترام می‌گذاریم. چین می‌گوید که آماده نیست. در مرحله مناسب توسعه ظرفیت استراتژیک قرار ندارد. ما به این موضع احترام می‌گذاریم.

طبق برآورد مؤسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم(SIPRI)، روسیه با ۵ هزار و ۴۵۹ کلاهک، بزرگ‌ترین زرادخانه هسته‌ای را دارد و آمریکا با ۵۱۷۷ کلاهک، از این حیث در رده دوم جای گرفته است. در زرادخانه چین تاکنون حدود ۶۰۰ کلاهک هسته‌ای گزارش شده اما ذخایر هسته‌ای این کشور با سرعت بیشتری نسبت به سایر کشورها در حال گسترش است.